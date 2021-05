El medio ABC 20 reseñó el viernes que ha habido un acalorado debate sobre si se debería emitir una cuarta ronda de cheques de estímulo, sin embargo, lo que parece cada vez más probable, ya sea que se llamen cheques de estímulo o no, es que millones de estadounidenses pronto reciban nuevos pagos directos debido a la crisis de la pandemia del coronavirus.

Virginia Occidental y Alaska se convirtieron en los últimos estados en anunciar la medida el viernes, luego de que los gobernadores de Arizona, Georgia y Ohio hicieran anuncios similares el jueves. Esos estados se han unido a al menos a otros 13 para optar por no participar en los programas, con lo que el total por ahora es de al menos 18, según CBS News .

“Vuelvan a trabajar”

“Los habitantes de West Virginia tendrán acceso a miles de trabajos en este momento y necesitamos que todos vuelvan a trabajar”, dijo el gobernador Jim Justice durante una sesión informativa el viernes. Su estado pondrá fin a todos los programas de desempleo por la pandemia financiados por el gobierno federal a la medianoche del 19 de junio.

“En Arizona, usaremos dinero federal para alentar a la gente a trabajar… en lugar de pagarle a la gente para que no trabaje”, dijo el gobernador Doug Ducey en un comunicado anunciando que Arizona ofrecería bonificaciones únicos a los trabajadores que regresen. Pero el presidente Joe Biden ha dicho que los beneficios federales no son la razón por la que la gente no regresa al trabajo.