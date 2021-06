La agencia se basará en la información que los contribuyentes hayan declarado en 2019 o 2020 para determinar si a una familia le corresponde la ayuda o no. Según los datos con los que cuentan, más de 36 millones de familias en el país recibirían la ayuda. Sin embargo, algunos que no han declarado podrían estarse perdiendo este beneficio.

Faltan pocos días para comenzar con la distribución de la ayuda, es por ello que el IRS invita a declarar sus impuestos a aquellos que no lo hayan hecho. “El IRS insta a las familias e individuos que aún no han presentado su declaración de 2020 o de 2019, a que lo hagan lo antes posible para que puedan recibir cualquier pago por adelantado para el que sean elegibles”, escribió la agencia es su página web .

Si no le ha llegado la carta del IRS y aun no está seguro si la ayuda de este Crédito le corresponde, no se preocupe. En pocos días, las personas podrán utilizar la “herramienta interactiva de elegibilidad para el Crédito tributario por hijos para ayudar a las familias a determinar si califican para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos”.

¿Qué debo hacer para recibir la ayuda?

El IRS ha indicado que “la mayoría de las familias no necesitan tomar ninguna acción para obtener su pago”, ya que ellos se encargarán de calcular “la cantidad del pago a base de la declaración de impuestos de 2020. Si esa declaración no está disponible, ya sea porque aún no se ha presentado o aún no se ha procesado, el IRS determinará la cantidad del pago con la declaración de 2019”.

Si usted no ha presentado su declaración ni 2019, ni 2020, es importante que se apresure a hacerlo, ya que las familias elegibles comenzarán a recibir los pagos a partir del mes que viene cuando inicia el cronograma de pagos del IRS. Nuevos cheques de ayuda comenzarán a llegar en un mes.