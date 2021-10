En esta ocasión DC Comics tiene preparado tres películas con la cual puedan obtener varios récords en taquilla cuando se estrenen. The Batman, The Flash y Black Adam son los platos fuertes que presentaron este sábado en el evento de DC Fandome, organizado por Warner Bros.

The Batman Robert Pattinson. Luego del éxito obtenido por los estudios Marvel en los últimos años rompiendo récords en taquillas con sus extraordinarias películas que han dejado un buen sabor de boca a todos los fanáticos. Ahora el universo de DC Comics no se quiere quedar atrás y lanzado algunos filmes que próximamente se estrenarán.

Inmediatamente las comparaciones se hicieron presentes: “El Batman de Bale cuadraba más, no solo por la barbilla sino porque daba la sensación que Batman estaba cerca de sus 40(que es lo ideal para un Batman) a diferencia de Pattinson que parece que tuviera 25”, “No sé por qué no me convence”, “No se ve imponente, le falta esa mirada asesina que Bale y Affleck tienen Y en modo Bruce se parece al Peter Parker emo de Tobey”.

The Batman Robert Pattinson: División de opiniones

A muchos no les agradó esta nueva versión de Batman: “El snyderverse es la peor ejecución de universo cinematográfico jamás visto, un reboot de todo no iría mal”, “No estoy de acuerdo, “La Liga de la justicia” de Snyder es una maravilla (la de 4 horas)”, “La verdad es que yo solo quiero ver buenas películas, no me caería mal ver ambos universos cinematográficos salir a la luz”, “Muy innecesaria la película”

Pero también hubo quien ansía ver este filme: “Tenía bajas expectativas sobre Pattinson interpretando a Batman, pero me calló la boca, está brutal, ya quiero ver la película”, “Fantástico siempre confié en él, tiene un gran potencial como actor y tiene un catálogo de grandes películas que lo respaldan, sin duda tiene el potencial para ser de los mejores Batman si no que el mejor”.