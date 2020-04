Mientras los muertos se acumulan en Nueva York, donde ya se les está enterrando en una fosa común, se ha revelado un nuevo síntoma de coronavirus.

Se trata de una sensación de zumbido por todo el cuerpo, al que se le ha bautizado como “efervescencia”, de acuerdo con un reporte publicado por The New York Post.

Este nuevo síntoma de coronavirus ha sido reportado por varios pacientes que han compartido sus síntomas a través de Twitter y es una de las marcas más misteriosas de la temible enfermedad.

Los médicos en primera línea del tratamiento de coronavirus le dijeron a The New York Post que puede ser una de las últimas sensaciones que los pacientes sienten cuando sus cuerpos luchan contra la enfermedad.

Otros síntomas del mortal coronavirus incluyen pérdida del olfato y el gusto, fiebre, dolor, disnea, fatiga, tos seca, diarrea, derrames cerebrales y convulsiones.

Pero también hay que destacar que algunos, de hecho muchos, no presentan síntomas.

Pero a medida que más y más pacientes comparten los efectos de la enfermedad en línea, muchos descubren que también tienen el extraño síntoma nuevo.

I absolutely felt this 2 weeks ago when I was sick. At the time I described it to my family like “a tuning fork was in my head.” @nypost https://t.co/ra7GsbUk7y

— Ali Bauman (@AliBaumanTV) April 10, 2020