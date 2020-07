Estudio revela un nuevo síntoma que podrían presentar las personas que se contagian de coronavirus

Observan la aparición de enantemas bucales, son sarpullidos en las membranas mucosas

Este tipo de afectaciones se presentan en personas que han contrído una gran carga viral

Conforme pasa el tiempo, los expertos en medicina descubren más sobre el coronavirus y ahora un estudio revela un nuevo síntoma que podrían presentar las personas que se contagian de Covid-19, este sería la aparición de enantemas bucales, de acuerdo a una información publicada por el portal de noticias de Grupo Fórmula.

De acuerdo al análisis científico, se establece que: “El tiempo medio entre el inicio de los síntomas de Covid-19 y la aparición de lesiones mucocutáneas fue de 12.3 días. Curiosamente, esta latencia fue más corta en pacientes con enantemas bucales en comparación con aquellos con una lesión macular con apariencia de petequias”.

Y agrega: “La ingesta de drogas y los hallazgos de laboratorio no se asociaron con ningún tipo de enantemas”, subrayó el estudio llamado Enantemas en pacientes con Covid-19 y erupción cutánea que se publicó hace unos 3 días en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA).

Los enantemas bucales que hoy es considerado como un nuevo síntoma del coronavirus, no es otra cosa más que un sarpullido en las membranas mucosas.

Este tipo de afectaciones se presentan en personas que han contrído una gran carga viral por alguna enfermedad de consideración.

De acuerdo al estudio, hasta el momento no se tiene una certeza de qué tan común sea este nuevo síntoma de coronavirus en los pacientes.

Esto debido a que por cuestiones de seguridad, a los enfermos no se les examinan las cavidades orales, pero el estudio sugiere que podría ser un nuevo signo del Covid-19.

Hasta ahora se sabe que las principales manifestaciones físicas del coronavirus son la fiebre de más de 38 grados, tos, dolor de garganta y pecho, así como cansancio y dificultad para respirar en los casos más graves.

Además de ha dicho que los dedos de pies Covid, son otros de los síntomas, y no sino la hinchazón de un color morado.

También se ha dicho que otra de las manifestaciones es que la gente pierde el sentido del olfato y del sabor cuando prueba un bocado.

Todos estos descubrimientos han venido a descubrir más sobre el coronavirus que poco a poco se extiende a más personas en el mundo.

Además ayudan a la comunidad científica a tener un mejor seguimiento para las medidas de prevención y remedio de la enfermedad.

Lo peligro de este virus es que puede atacar cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano y es capaz de desencadenar daños posteriores.

Desde una neumonía hasta la muerte, es por ello que los científicos alertan sobre el nuevo síntoma de coronavirus por la aparición de los enantemas.

Actualmente el coronavirus hace mayores estragos en Estados Unidos, México, y otros países de América así como de Asia.