Nuevo reality show de The Kardashians; ¿En donde lo puedo ver?

Luego de que terminara la serie, anuncian el regreso de ‘Las Kardashians’

¿En donde puedo ver la nueva serie?

Así fue el primer capítulo de la serie de ‘Hulu’ de la ‘socialité’

Reality show The Kardashians: Luego de que ‘Keeping Up With The Kardashians’ terminara, no se puede negar que fue uno de los reality shows más vendidos y más reconocidos, y seamos fans o no de ésta familia multimillonaria, la realidad es que es raro quien no conozca acerca de ésta socialité que protagonizaron grandes momentos en la Tv.

Con 20 temporadas de duración, el clan Kardashian está de regreso a la televisión, ¡completamente renovadas! En septiembre del 2021 el clan Kardashian dio la lamentable noticia de que el show terminaría, pero ahora, se ha dado a conocer que prepararon una sorpresa para todos sus fans, y se trata de su regreso a la pantalla chica.

Reality show The Kardashians: Están de regreso en Hulu

Kim, Kourtney, Khloé y Kris Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, estarán de regreso en la televisión con un nuevo concepto del reality show que solía ser ‘Keeping Up With The Kardashians’. De acuerdo con información de Vogue, poco se sabe solo la nueva casa productora de la serie renovada de la socialité.

Será una producción original de Hulu, parte de Hulu Originals, la cual se estará estrenando el 14 de abril a nivel mundial en las distintas plataformas de Disney. Los fans de la familia ‘más adinerada’ están ansiosos por ver a las Kardashians en acción, afrontando problemas ‘de la alta sociedad’. Cabe destacar que la serie al principio de acuerdo a Vogue, estará estrenando capítulos cada jueves.