Este nuevo plan para la ciudadanía, les permitiría regularizar a millones de indocumentados en Estados Unidos, informó este martes el portal de noticias The Hill. El senador Dick Durbin dijo a The Hill que los demócratas están presentando un plan de inmigración alternativo.

MacDonough rechazó el primer plan de los demócratas de legalizar a unos ocho millones de indocumentados argumentando que no cumplía con las reglas establecidas. Durbin dijo a The Hill que ya habían presentado un memorando legal para el segundo enfoque junto a una calificación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

El nuevo camino que se pretende integrar al plan de gasto social debe tener la aprobación de la “parlamentaria” del Senado, Elizabeth MacDonough, una figura no partidista encargada de interpretar las reglas del proceso de reconciliación por el que se aprobaría el paquete sin necesidad de los republicanos.

Golpe para indocumentados

El Congreso de Estados Unidos lleva 35 años sin aprobar una ley que permita acceder a la ciudadanía a un gran grupo de migrantes, recuerda Efe. La última vez fue en 1986, cuando el entonces presidente Reagan firmó una ley que permitió regularizar a unos tres millones de inmigrantes indocumentados.

Los legisladores demócratas no podrán utilizar el paquete de 3.5 billones para incluir un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados, bajo el antiguo plan, de acuerdo con The Associated Press. Este fue el último golpe a las esperanzas de millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y que esperaban la promesa del presidente demócrata Joe Biden para obtener sus papeles.