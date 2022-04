Sí, como lo leíste. Al menos por ahora, los habitantes que califiquen solo en California serán quienes reciban el próximo pago de hasta 1200 dólares. En marzo, el estado envió un lote de casi 62,000 cheques de estímulo combinados bajo esas iniciativas económicas, explicó el informe de The Sun.

La siguiente tanda de cheques de estímulo por valor de hasta 1,200 dólares se enviará a miles de estadounidenses en lo que queda de mes, según reportó el periódico The Sun el miércoles 20 de abril. En el marco de los programas Golden State I (GSS 1) y Golden State Stimulus II (GSS II) de California, lanzados en 2021, los residentes que reúnan los requisitos necesarios recibirán hasta 1100 y 1200 dólares, respectivamente.

Aunque el gobierno nacional no ha entregado un nuevo cheque de estímulo económico por la crisis desatada por la pandemia del Covid, algunos estados sí lo están haciendo por cuenta propia y en uno de ellos se comenzará a enviar un pago de hasta 1200 dólares a todas las personas que califiquen para el beneficio.

Habrá más que un pago de 1200 dólares

Por otra parte, en la ciudad de Palm Springs, también en California, el ayuntamiento reservó recientemente un poco menos de un cuarto de millón de dólares para poder ofrecer pagos de 900 dólares por hasta 18 meses a residentes elegibles, indicó el medio BGR el martes 19 de abril.

Se trata de un pago por ingreso básico universal (UBI por sus siglas en inglés). Los beneficiarios incluirían a residentes quienes se identifican como transgénero y no binarios, un grupo que suele ser marginado. El ayuntamiento mencionó que el programa es solo para personas que alcanzan un umbral de pobreza y que no tienen condiciones adicionales para obtener la ayuda más allá de identificarse como transgénero o no binarios.