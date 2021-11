Y no, no será un número de baile normal y común, sino uno muy pero muy especial y de lo más esperado. ¿Sabes el por qué? Pues Adamari contará con el apoyo de nada más y nada menos que Toni Costa, su pareja en la pista con quien lleva toda la semana ensayando duro para que quede perfecto. Esta puesta en escena seguro despertará hermosos recuerdos tanto en ellos como en el público, pues fue precisamente en la pista donde nació su amor hace más de una década. People en Español.

Sin embargo, y en sus propias palabras, esta bajada también ha tenido sus estragos. No todo es de color de rosa. Y aunque los efectos no son especialmente graves o importantes, sí hay que ponerles un parón para que la cosa no vaya a más. "Ustedes saben que la edad como mujeres nos pasa factura y, además, con la pérdida de peso que he estado teniendo hay que cuidarse" expresó en un vídeo de Facebook.

Adamari López reveló por qué decidió romper con Toni Costa

En marzo de este año, la conductora puertorriqueña impactó con el anuncio de su separación de Toni Costa, con quien mantenía una relación desde 2011. La actriz reveló entre lágrimas que había decidido separarse del padre de su única hija en el programa ‘Hoy día’ de Telemundo, lo cual causó conmoción entre sus fans. En el transcurso de los meses han surgido diversos rumores acerca de los motivos de su separación.

En una entrevista para la revista ‘People en Español’, la puertorriqueña habló por primera vez ante la prensa acerca de su separación con su esposo al contar que había situaciones dentro de su matrimonio que no podía permitir: “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo ya sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta, no es un capricho y no es un castigo”, afirmó la actriz puertorriqueña.