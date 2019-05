Página

La barrera erigida por We Build The Wall Inc. en propiedad privada no cumple las ordenanzas de la ciudad.

La compañía dijo que había “hecho todo lo necesario para cumplir con todas las normativas”.

El muro, hecho con barras metálicas ensambladas, fue levantado en terrenos privados.

Una comunidad de Nuevo México ha ordenado que se suspenda la construcción de un muro fronterizo hecho con recursos privados.

Un portavoz de Sunland Park, Nuevo México, dijo el martes que la barrera erigida por We Build The Wall Inc. en propiedad privada no cumple las ordenanzas de la ciudad. El portavoz, Peter Ibarbo, afirmó que la compañía había tramitado un permiso de construcción, pero que la solicitud estaba incompleta.

La compañía no respondió de momento a un mensaje de The Associated Press.

En un comunicado dirigido a KVIA-TV en El Paso, Texas, la compañía dijo que había “hecho todo lo necesario para cumplir con todas las normativas”. La compañía calificó la orden para detener las obras como “un intento desesperado de intimidarnos para no completar este proyecto”.

El grupo We Build the Wall (Construimos el muro) anunció en pleno Memorial Day a través de las redes sociales, que este fin de semana levantó en Sunland Park, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas, el primer segmento de un muro fronterizo financiado con fondos privados.

El muro, hecho con barras metálicas ensambladas, fue levantado en terrenos privados este fin de semana en una zona de la frontera donde no había hasta ahora barrera física alguna, cumpliendo uno de los más grandes deseos del presidente Donald Trump de construir un muro fronterizo.

Con la frase “Lo hicimos”, el fundador del grupo, Brian Kolfage, dio la noticia en su página personal de Facebook junto a un video, donde se puede ver maquinaria pesada que transporta y levanta segmentos de barras metálicas.

“¡Hicimos historia! Un poco menos de una milla (1.6 kilómetros) este fin de semana”, dijo Kolfage en las redes sociales.