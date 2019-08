Un hombre montó a un carrito de golf y lo manejó a lo loco por los pasillos de un supermercado Walmart, para terror de los clientes y sin hacer caso a la policía, hasta que se estrelló contra una caja registradora.

La policía de Hillsborough informó que todo comenzó cuando sus agentes acudieron el miércoles a la tienda cerca de Tampa, donde encontraron a Michael Dale Hudson bloqueando la entrada a la sección de bebidas alcohólicas con su carrito.

El diario Tampa Bay Times informó que él reclamaba hablar con un gerente.

A man was arrested after driving a golf cart through this Florida Walmart.

Some customers were treated for injuries at the scene, though none were

admitted to hospital

STORY>> https://t.co/OpXEnifgXK pic.twitter.com/vJVHe1IW8F

— WCJB-TV20 (@WCJB20) August 9, 2019

56yo Florida man drives golf cart into Tampa-area @Walmart and runs over a couple people before he is stopped by a cash register.

I don’t know about you but I’m staying far, far away from Walmarts for the next few weeks.pic.twitter.com/zvLm7sfZAo

— SFDB (@sfdb) August 9, 2019