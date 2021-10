Fue el New York Post, quien habló sobre el hallazgo que hizo una joven en el parque donde fueron encontrados parte de los restos óseos de Brian Laundrie. La joven, de nombre Olivia, habló en la plataforma de TikTok sobre haber encontrado la botella de agua que pertenecía a la youtuber Gabby Petito; el hecho inusual, es que los agentes del FBI no ‘encontraron’ más indicios en el lugar.

La joven, mencionó que se encontraba en el parque cercano a la Reserva de Carlton donde fueron encontrados los restos de Brian Laundrie para buscar objetos del fallecido novio de Petito. No es la primera vez, que exploradores locales se acercan al área para buscar algún indicio del joven, quien permanecía como ‘desaparecido’ desde el 17 de septiembre.

"Hay una botella de agua aquí mismo", dice Olivia en el video señalando la botella. "Se supone que no debe tocarla", menciona la joven en el video que compartió en la red social. El video corta, teniendo como imagen la famosa botella que se supone pertenecía a la joven vlogger, de 22 años, quien perdió la vida siendo estrangulada.

De acuerdo con New York Post, Josh Taylor, un portavoz del Departamento de Policía de North Port confesó al medio de comunicación que Olivia entregó la botella a la estación de policía y ya se encuentra en su disposición para que hagan los estudios necesarios para identificar si Gabby Petito era la dueña de dicho objeto.

Nuevo hallazgo Petito Laundrie: ¿La familia conoce este hecho?

De acuerdo con The Sun, el abogado de la familia Petito/Schmidt, admitió que tenían conocimiento sobre la botella de agua que creen que perteneció a Gabby Petito y que la familia piensa que ‘quizá’ si es la botella de su hija. Ellos, desconocen completamente el por qué Brian Laundrie dejaría la botella que perteneció a la youtuber en ese lugar.

"Tenemos una foto que es de antes de que ella se fuera a su viaje. Se parece a la botella. No sé por qué la dejarían allí. Me desconcierta", admitió Richard Stafford a los medios de comunicación después de que se difundiera el hallazgo que realizó la joven que se encontraba por el lugar donde falleció Brian Laundrie. Pero, no es el único hallazgo que han hecho los exploradores desde que se anunció la muerte del novio de Gabby Petito.