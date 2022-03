¿NUEVO ENEMIGO EN LA GUERRA DE UCRANIA? ISIS rompe el silencio

“Esta guerra ruso-ucraniana es solo el comienzo de las próximas”

“Ya sea larga o corta, esta guerra ruso-ucraniana es solo el comienzo de las próximas guerras entre los países cruzados, y las imágenes de destrucción y muerte que vemos son solo una pequeña escena de la situación en la que comienzan las grandes guerras”, apuntó ISIS.

“El cruzado contra cruzado todavía está en su infancia, así que, oh Dios, perpetúa sus guerras y rompe sus corazones”, se leía en el artículo recuperado por The Sun. Recientemente, una filial del grupo extremista Estado Islámico reivindicó el letal atentado suicida que sacudió una mezquita musulmana chií en la ciudad paquistaní de Peshawar, en el noroeste del país, y en el que murieron al menos 56 fieles y 194 resultaron heridos, muchos de ellos de gravedad, de acuerdo con The Associated Press. Archivado como: Nuevo Enemigo Guerra Ucrania