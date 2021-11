De acuerdo con The Sun, el nuevo cheque de $300 dólares llegarán a todas las familias estadounidenses a partir del próximo lunes, siendo la quinta cuota por el Crédito Tributario por Hijos; está noticia llega para los padres de familia que no han cancelado su registro en la página del IRS. Se recuerda, que este será el penúltimo cheque a cobrar del año.

LLEGAN BUENAS NOTICAS PARA DICIEMBRE. En tres días, las personas que no hayan cancelado su cheque de estímulo por el fondo de Crédito Tributario por Hijos, tendrán la oportunidad de cobrar un cheque de $300 dólares dentro de los próximos tres días; los padres que solicitaron este fondo de estímulo, podrán cobrar recibir el efectivo en el banco o a través de su correo personal.

The Sun, informó que después del pago del 15 de noviembre , los padres pueden esperar un pago mensual final en diciembre. Este sería el último pago mensual que se recibirá en el año y hasta que los legisladores tomen acciones, podría considerarse que no hay información sobre un alargamiento en el plan propuesto durante la pandemia.

The Sun, informó que según la nueva ley, las familias pueden obtener una exención fiscal aumentada de $ 3,000 dólares por cada niño de seis a 17 años solo para el año fiscal 2021. Con la nueva posibilidad de este aumento, se espera que las familias que han tenido problemas económicas puedan cubrir los gastos necesarios. Archivado como: Nuevo cheque hijos noviembre

La mitad del crédito se envió en forma de cheques mensuales de hasta $300 dólares por cada niño elegible menor de seis años y $ 250 dólares por cada niño de entre seis y 17 años. Pero, aún no se conoce el futuro del Crédito Tributario por Hijos, ya que sigue en discusiones su implementación en los próximos años . Archivado como: Nuevo cheque hijos noviembre

Nuevo cheque hijos noviembre: ¿QUÉ RECIBIRÁN DE ‘REGALO’ PARA NAVIDAD?

Esto dará chance a la personas que son elegibles, pero que no tuvieron la oportunidad de recibir los pagos mensuales, estos trámites lo deberán hacer en el sitio online del IRS. Y es que cabe recordar que la mayoría de los contribuyentes obtuvieron su dinero de manera automática, luego que autoridades del IRS se estimaran las cifras en sus declaraciones de impuestos de 2020.

Solamente algunas familias no pudieron obtener su beneficios debido a que no tienen ingresos altos y no tienen la obligación de presentar sus declaraciones fiscales. Pero si se logran inscribir en el IRS para ese entonces hay una muy buena noticia que les podría hacer que pasen una navidad diferente a la del año pasado en que muchos batallaron por cuestiones de la pandemia. Archivado como: Nuevo cheque hijos noviembre