Nuevo cheque de coronavirus podría llegar hasta septiembre

Republicanos y demócratas no terminan de ponerse de acuerdo

Se agotan las esperanzas de que la ayuda llegue en agosto

Cheque coronavirus septiembre. Luego de las cuatro órdenes ejecutivas que firmó el presidente Donald Trump el fin de semana pasado, en las que no se incluyó un nuevo cheque de coronavirus, muchos se están preguntando si habrá un nuevo estímulo económico por parte del gobierno para sobrellevar la pandemia y muchos otros reclaman cuándo llegaría esa ayuda.

Pero aunque no hay una certeza para responder ambas preguntas, lo que sí está claro es que el nuevo cheque de coronavirus no llegará en este mes de agosto, pues republicanos y demócratas no terminan de ponerse de acuerdo y para poder entregar dinero durante este mes, tendrían que aprobar el estímulo económico antes del sábado 14 de agosto.

Eso fue lo que explicó el presidente nacional de la Asociación de Gerentes Profesionales (PMA, por sus siglas en inglés), Chad Hooper, que a su vez es el representante de la Oficina de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), según reportó el diario La Opinión.

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, ha dicho que están preparados para moverse “rápidamente” en la entrega de los nuevos cheques de estímulo económico.

Además, el senador Chuck Grassley comentó que luego de ser aprobado, este proyecto seguiría el esquema de pagos de la Ley CARES, según reportó The Hill.

Entonces, si el Senado llegara a un acuerdo antes del 14 de agosto y el presidente Trump firmara la Ley, se estima que los cheques podrían empezar a llegar a fines de agosto.

Pero como es casi un hecho que no logren un acuerdo antes de este sábado, la respuesta sobre cuándo llegaría un nuevo cheque de coronavirus nos lleva directamente al mes de septiembre.

