Luego de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que hay una “gran probabilidad” de que haya un nuevo cheque de coronavirus, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, reveló que no está muy lejos un segundo paquete de ayuda por la pandemia.

“Creo que existe una alta probabilidad de que hagamos otro paquete de rescate… no estamos del todo listos para dar el siguiente paso de manera inteligente, pero no está muy lejos”, dijo el líder republicano McConnell durante una entrevista con Fox News.

“Necesitamos trabajar de manera inteligente aquí, ayudar a las personas que lo necesitan desesperadamente, tratar de salvar tantos empleos como sea posible y comenzar a abrir los estados, que son decisiones de los gobernadores”, agregó McConnell.

McConnell dijo durante la entrevista de Fox News que el próximo proyecto de ley no se parecerá a un proyecto de ley de aproximadamente 3 billones que pasó la Cámara de Representantes la semana pasada, y prometió que los republicanos de la Casa Blanca y el Senado estarán en la misma página.

“No habrá espacio entre la Casa Blanca y los republicanos del Senado en el próximo proyecto de ley”, dijo McConnell.

Next U.S. coronavirus rescue package not too far off, McConnell says https://t.co/tTNLIdLj1R pic.twitter.com/nxMC6Uadgv

— Reuters (@Reuters) May 22, 2020