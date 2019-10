Se baraja un nuevo apagón programado en California para evitar incendios.

Los pronósticos de fuertes vientos para esta semana en California aumentan las posibilidades de un nuevo corte programado de energía eléctrica que podrían afectar a cientos de miles de clientes en los próximos días, especialmente en el norte del Estado Dorado.

BREAKING: PG&E announces it may again cut power to hundreds of thousands of residents in northern California https://t.co/87eJcjI1io

— News Breaking LIVE (@NewsBreaking) October 22, 2019