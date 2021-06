Por si fuera poco, se identificó que Carlos, tendría conexión con el ex de Adamari López, Luis Fonsi, con quien apareció en sal fotografías de la boda del cantante con la modelo española Águeda López… ¿será que la boricua le quiso mandar un mensaje a su ex ahora ‘saliendo’ con su amigo?

“No puede tener relación con Carlitos, no puede haber romance, porque a Carlitos no le gustan las mujeres, le gustan los galanes, Carlitos es una amiga más de Adamari López”, lo que pone fin a las especulaciones sobre ‘el nuevo novio’ de la boricua que está enfocada en su trabajo y en su salud física.

Según reportes, la pareja se ha unido más en estos últimos meses, pero por una simple razón, amigos, porque aparentemente a Carlos no le gustan las mujeres, sus preferencias sexuales se inclinan a los hombres: “Ustedes quieren saber si ya traspasó lo que va de amigos, amigos con derechos, pues la respuesta no les va a gustar…”, expresó.

La gente le recuerda a Adamari López sobre su relación con Toni Costa

Mientras Toni Costa aparecía en el último día de clases de Alaïa, Adamari López no se veía por ningún lado, lo que obviamente desató más especulaciones de que ella estaba estrenando pareja, sin embargo eso ya fue desmentido, al menos con el misterioso hombre llamado Carlos… lo que sí es que en los comentarios le dijeron:

“Wooooo impresionante ver que vale mas el dinero. Que los valores”, “Si Tony cuidaba de la hija, es porque el no tiene un trabajo fijo y claro que Adamari tiene que salir a trabajar , entonces cómo iba a sostener su hogar; no entiendo porque tanta cizaña”, “Helloooo! Qué bien qué le acompaño un amigo de verdad que según por ende no pondría enamorarse de ella por su preferencia personal y se respeta pero, Sabemos qué a veces las hormonas no obligan pero? Están latentes en constante movimientos circulando las emociones! Ahora bien por ella tener un amigo incondicional!”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LAS ESPECULACIONES SOBRE EL SUPUESTO ‘NOVIO’ DE ADAMARI LÓPEZ