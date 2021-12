Tras estas inesperadas revelaciones del nuevo defensa legal de la familia de Octavio Ocaña, el abogado señaló que, de acuerdo con el peritaje particular que se hizo, no se encontró en la ropa del actor rastros de pólvora, cuando según la versión de la Fiscalía había sido él quien se disparó:

“Es ilógico, porque el proyectil ingresó en su siente y tuvo un orificio de salida, obviamente tendría un orificio de salida también la gorra, lo cual no sucedió”, confluyó el nuevo abogado, Cabe destacar que se tiene también la teoría de que fue alguien más quien le disparó a este joven actor y no fue él como mucho se afirma.

¿EL PAPÁ DEL ACTOR YA NO TOLERA A SU NUERA NEREA GODÍNEZ?

Y es que ante la actitud de compartir momentos íntimos con Octavio Ocaña y las indignaciones que causó por su forma de llevar el duelo del actor, Nerea Godínez sí provocó reacciones en la gente y en la familia de su prometido, pues el papá de ‘Benito’ no estuvo de acuerdo con muchas cosas que hizo.

Acorde a lo que supuestamente declaró en la entrevista para ‘Diario Presente’, don Octavio Pérez dijo que en la muerte de su hijo, Nerea Godínez no tuvo nada que ver, pero “con tantas mamad… que hace llama la atención, ella no debe de contestar ya porque se la están acabando y la quiero mucho pero ella no tiene que meterse, somos mi esposa, mis hijas y yo. Ella le contesta a la gente, se las mienta y así no deben ser las cosas, se desvió y es su ped…”, finalizó por la reciente decisión de su nuera de ‘desaparecer’ de redes sociales ante los comentarios de la gente.