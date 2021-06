Nueve muertos derrumbe de edificio. Las autoridades confirmaron el hallazgo de otros cuatro cuerpos entre los escombros del inmueble

“Hoy una víctima falleció en el hospital”, confirmó también la alcaldesa de Miami-Dade en conferencia de prensa

La cifra de desaparecidos supera los 150 Nueve muertos derrumbe de edificio. El número de víctimas mortales por el derrumbe de un edificio de apartamentos Miami-Dade, Florida, aumentó de cinco a nueve en las últimas horas, informaron las autoridades este domingo mientras continúan las labores de rescate. "Anoche recuperamos cuatro cuerpos adicionales entre los escombros y restos humanos", confirmó la alcaldesa de ese condado, Daniella Levine Cava. "Hoy una víctima falleció en el hospital", confirmó en conferencia de prensa Levine Cava. De esta manera, el número de muertos se eleva a nueve, cuatro de ellos identificados, mientras la cifra de desaparecidos supera los 150, informó la agencia de noticias Efe. Identificadas cuatro de las cinco víctimas mortales La policía de Miami-Dade dio a conocer los nombres de tres víctimas mortales del derrumbe ocurrido en la localidad de Surfside, aledaña a Miami Beach, por lo que hasta el momento hay cuatro de los cinco muertos identificados y 156 desaparecidos, mientras continúan este domingo las labores de rescate. Sumando a Stacie Dawn Fang, de 54 años, la primera víctima mortal en ser identificada, los nombres de fallecidos dados a conocer en las últimas horas son los hispanos Antonio Lozano, de 83 años; Gladys Lozano, de 79, y Manuel Lafont, de 54. Los dos primeros se encontraban en el apartamento 903 del edificio Champlain Towers en el momento del derrumbe parcial, mientras que Lafont estaba en el 801, informó el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD, por sus siglas en inglés) vía Twitter.

Equipo de rescate israelí "sobre el terreno" Dawn Fang era la madre de un joven de 15 años rescatado con vida entre los escombros poco tiempo después de ocurrido el siniestro. "El trabajo de los socorristas continúa las 24 horas en el esfuerzo por encontrar sobrevivientes en espacios vacíos entre los escombros del #SurfsideBuildingCollapse", afirmaron las autoridades policiales en la red social. Por su parte, la alcaldesa del condado, Daniella Levine-Cava, dijo a primera hora de hoy que se encuentra "sobre el terreno" junto a miembros del equipo israelí de rescate y todas las agencias que participan en el operativo. La identificación de las víctimas es una tarea compleja, indicó Levine Cava, quien subrayó que se va a solicitar a los familiares de desaparecidos que brinden muestras de ADN para facilitar la tarea.

Búsqueda se vio dificultada por incendio La búsqueda se vio dificultada el sábado por un incendio en la base del amasijo de hierros, hormigón armado y restos de muebles. Desde que en la madrugada del jueves 24 se desplomó parte del edificio Champlain Towers, con 136 apartamentos y en primera línea de playa en Surfside, al norte de Miami Beach, el equipo de rescate no ha interrumpido la búsqueda, trabajando en turnos de cuatro horas. En cuestión de segundos y por causas aun no determinadas, 55 apartamentos se vinieron abajo junto con sus ocupantes, que a esas horas dormían. Además de rescatistas de otras partes de Florida y EE.UU., se han sumado equipos de México e Israel como refuerzos, según informó este sábado el jefe de Bomberos de Miami-Dade, Alan Cominsk.

Se disipan esperanzas de encontrar sobrevivientes Tres días después del colapso del edificio residencial en Surfside, Florida, familiares de las víctimas desaparecidas se sienten impacientes y frustradas ante los lentos y minuciosos esfuerzos, mientras rescatistas dicen que “disipan” las esperanzas de extraer con vida a los que siguen enterrados. De acuerdo a CNN, la madre de una joven de 26 años que está desaparecida instó desesperadamente a las autoridades el sábado a hacer más por encontrar a las víctimas, a través de un video publicado en una cuenta en Instagram.

Se disipan esperanzas de sacar con vida a desaparecidos “Soy madre. No sé cuál es la mejor manera de hacer esto… Imagínese si sus hijos estuvieran allí”, dijo la madre a los funcionarios estatales y locales mientras se reunían con las familias de los desaparecidos después de la colapso. “Sé que estás haciendo todo lo que puedes, pero no es suficiente”, agregó. El Dr. Howard Lieberman, cirujano de trauma de Miami-Dade Fire Rescue, dijo a CNN sobre la misión de rescate: “Realmente no hemos escuchado nada en un tiempo, pero eso no quiere decir que todavía no haya personas atrapadas que estén vivas”.

“A medida que se acaba el tiempo, es posible que se enfermen un poco más” Lieberman dijo que a medida que pasa el tiempo, es posible que los sobrevivientes atrapados se hayan vuelto menos vocales en sus gritos de ayuda. “A medida que se acaba el tiempo, es posible que se enfermen un poco más, no tanto como antes, pero, como dije, seguiremos buscando. Sarina Patel, quien tiene tres familiares desaparecidos después del colapso, contó a CNN que está agradecida por los esfuerzos de búsqueda y rescate, pero que su familia está “ansiosa”. “Estamos aguantando, tratando de ser fuertes. Orando por un milagro pero comenzando a sentirnos ansiosos por la falta de actualizaciones hoy”, dijo el sábado.

“Esperábamos más noticias” “Esperábamos más noticias ahora mientras la tripulación trabaja entre los escombros. Sin embargo, estaremos eternamente agradecidos por sus incansables esfuerzos”, dijo Patel. El tío de Patel, su esposa y su hija estaban desaparecidos hasta el sábado. Los rescatistas hallaron el sábado otro cadáver entre los escombros, lo que elevó el número de muertos a cinco al tiempo que aceleran la búsqueda de sobrevivientes mientras luchan contra el fuego y el humo que emanan de las profundidades de los restos de concreto y metal.

Número de fallecidos asciende a 5 La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció el aumento de fallecidos en una conferencia de prensa vespertina en la que señaló que la identificación de tres cuerpos redujo a 156 el número de personas sobre las que se desconoce su paradero, reseñó AP. La alcaldesa dijo que las cuadrillas también encontraron otros restos humanos no especificados. Las víctimas fueron identificadas como Antonio Lozano, 83, Gladys Lozano, 79 y Manuel LaFont, 54, dijo el Departamento de Policía de Miami-Dade en un comunicado de prensa el sábado por la noche.

Aún no se ha identificado una quinta víctima Stacie Fang, de 54 años, fue identificada previamente, informó CNN. Aún no se ha identificado una quinta víctima.

Los funcionarios no han determinado la causa del colapso. Aproximadamente 55 de las 136 unidades de Champlain Towers South colapsaron alrededor de la 1:30 a.m. del jueves, dejando enormes pilas de escombros en el suelo y materiales colgando de lo que quedaba de la estructura, dijeron las autoridades. El alcalde de Surfside, Charles Burkett, aseguró a los familiares de las víctimas que los esfuerzos de búsqueda no se detendrán hasta que todas las personas sean sacadas de los escombros del edificio, cercano a Miami Beach.

“Estamos moviendo cielo y tierra” “No nos detendremos hasta que terminemos. No nos detendremos hoy, mañana o al día siguiente. No nos detendremos hasta que todos sean sacados de allí”, dijo Burkett a CNN. “Estamos moviendo cielo y tierra para hacer eso… No tenemos un problema de recursos; tenemos un problema de suerte”. Las autoridades señalaron que los restos encontrados hasta ahora han sido enviados al médico forense, y se están recopilando muestras de ADN de familiares a fin de poderlos identificar prontamente.

Familiares devastados Por separado, un video publicado en línea mostró a un funcionario dando información a los familiares sobre sus seres queridos. Cuando dijo que encontraron restos entre los escombros, la gente empezó a sollozar. Durante las tareas del día, los rescatistas siguieron registrando la enorme montaña de escombros con perros rastreadores y sonares en busca de sobrevivientes. “Nuestra principal prioridad sigue siendo buscar, rescatar y salvar tantas vidas como podamos”, dijo la alcaldesa.

Cuadrillas tuvieron que luchar con las llamas Sin embargo, las cuadrillas tuvieron que luchar con las llamas en los escombros durante el día. En cierto punto el sábado, una manguera lanzó chorros de agua a los pisos inferiores del lado norte de la torre mientras humo blanco o vapor salían expulsados, y un olor amargo, similar al del azufre, impregnaba el ambiente. “El hedor es muy espeso”, comentó el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Una grúa retiraba pedazos de escombros de una pila de más de nueve metros (30 pies) de altura en la ciudad de Surfside, y un gran número de rescatistas usaba maquinaria pesada, cubos pequeños, drones, micrófonos y hasta sus propias manos para avanzar entre los restos del inmuebles.