Nueve heridos en colapso en California. Nueve personas resultaron heridas tras el colapso de un balcón en una casa frente a la playa en California. Este accidente produjo que las víctimas cayeran 15 pies sobre rocas de la costa, según informó ABC News.

El colapso en California ocurrió alrededor de las 5 de la tarde del sábado, en una casa ubicada frente a la playa al lado de la Pacific Coast Highway en Malibú, reveló ABC News citando a la estación local de noticias KABC. Un testigo relató el horror del derrumbe del balcón.

Un testigo que habló para la KABC, dijo que probablemente había “como 10 personas en la cubierta trasera y escuchamos un crujido y literalmente vi a todos mis mejores amigos y mi novia caer 15 pies sobre las rocas”, relató un hombre que presenció el colapso en Malibú, California.

“Es un extraño accidente. Como, no sé, no sé cómo sucede eso. No sé cómo sucede eso. Entonces, está bastante cortado y seco. La baraja, literalmente, se acabó”, declaró el testigo. Al parecer el balcón no soportó el peso de las personas.