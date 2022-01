Ante la aparición de la Ómicron, la revelación de que es una de las variantes más contagiosas y el alto índice de contagios, expertos aseguran que no será la última variante peligrosa de la que se tenga en cuenta. Los científicos advierten que el avance vertiginoso de ómicron, prácticamente asegura que no será la última versión del coronavirus que preocupe al mundo, informó AP.

¿NO ESTÁ A SALVO? Científicos, dicen que la Ómicron no será la última variante peligrosa en existir y que, en un futuro se deberá aprender sobre las diversas variantes que existirán. Los expertos, aseguran que el virus seguirá mutando y no pueden saber si serán mutaciones más leves a comparación del Ómicron y que no causen tantos estragos.

Pero, ¿por qué causó tanta conmoción? Esto se debe a que cada infección brinda una oportunidad para que el virus mute, y ómicron tiene una ventaja sobre sus predecesores: se propaga mucho más rápido, a pesar de surgir en un planeta con un mosaico más fuerte de inmunidad de vacunas y enfermedades previas, informó The Associated Press.

Aunque la vacuna, siga siendo de gran ayuda, también significa más personas en las que el virus puede evolucionar aún más. Los expertos no saben cómo serán las próximas variantes o cómo podrían dar forma a la pandemia , pero dicen que no hay garantía de que las secuelas de ómicron causen una enfermedad más leve o que las vacunas existentes funcionen contra ellas, señaló AP.

"Cuanto más rápido se propaga el ómicron, más oportunidades hay para la mutación , lo que podría conducir a más variantes", dijo Leonardo Martínez, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Universidad de Boston e informó The Associated Press. Por el momento, ómicron se convierte en la pesadilla de las naciones por los constantes contagios adquiridos.

La investigación muestra que la variante es al menos el doble de contagiosa que la delta y al menos cuatro veces más contagiosa que la versión original del virus, destacó The Associated Press. Es por ello, que el miedo constante sobre las posibles variantes a causado el avance en las investigaciones y una lucha constante, por extender las campañas de vacunación.

Ante el constante temor de la variante más contagiosa, expertos explican que el papel de la vacuna toma gran relevancia en el combate contra el coronavirus. Aunque, no previene el contagio ni hace inmune a la persona que la porta, si ayuda en evitar que se convierta en un padecimiento de gravedad con el que se enfrentan millones de personas que no se han vacunado.

Además de mantener a las personas relativamente sanas fuera del trabajo y la escuela, la facilidad con la que se propaga la variante aumenta las probabilidades de que el virus infecte y permanezca dentro de las personas con sistemas inmunológicos debilitados, lo que le da más tiempo para desarrollar mutaciones potentes, señaló The Associated Press.

Es una posibilidad, dicen los expertos, dado que los virus no se propagan bien si matan a sus anfitriones muy rápidamente. Pero los virus no siempre se vuelven menos mortales con el tiempo, destacó AP. Aunque, el miedo seguirá persistiendo y los casos vayan en aumento, podría generar una esperanza entre los científicos pero también, una posibilidad de combatir virus más peligrosos.

¿No hay una seguridad?

Las posibilidades, de que la COVID-19 y sus variantes se conviertan en un resfriado normal no están garantizadas. Una variante también podría lograr su objetivo principal, la replicación, si las personas infectadas desarrollaron síntomas leves inicialmente, propagaron el virus al interactuar con otros y luego se enfermaron gravemente, explicó Ray a modo de ejemplo e informó AP.

“La gente se ha preguntado si el virus evolucionará hacia la suavidad. Pero no hay ninguna razón particular para que sea así”, dijo el experto en una corta entrevista. “No creo que podamos estar seguros de que el virus se volverá menos letal con el tiempo”, destacó The Associated Press. Por el momento, las medidas contra ómicron siguen en vigor y el alza de contagios, está a la orden del día.