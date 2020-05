Nueva Zelanda, cerca de erradicar el virus que golpea al mundo

Nueva Zelanda dijo este viernes que casi ha erradicado el coronavirus, con apenas una persona enferma entre los 5 millones de habitantes del país, un anuncio alentador en medio de la tragedia que azota al mundo.

En Nueva Zelanda, las autoridades sanitarias llevan una semana sin detectar nuevos contagios del virus. De las 1.504 personas infectadas allí, 22 han muerto y todas las demás, a excepción de una, se han recuperado ya. Las fronteras siguen cerradas y mantener la tasa de contagios cuando reabran supone un gran desafío.

Sin embargo, el avance de la pandemia no cesa en otras partes del mundo: India reportó otro récord diario de contagios y Pakistán batió su marca de fallecidos, indicó AP.

En Estados Unidos, el virus dejó sin trabajo a más de dos millones de personas la semana pasada a pesar de la reapertura gradual de negocios, avivando los temores a que esté causando daños profundos y potencialmente duraderos en la primera economía del mundo.

Las últimas cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos elevan a 41 millones el total de estadounidenses que solicitaron ayudas al desempleo desde las cuarentenas declaradas para combatir la enfermedad a mediados de marzo.

India registró otro récord diario de casos confirmados con 7.466, a apenas unos días de que su cuarentena de dos meses finalice el domingo. Los nuevos lineamientos que se espera que el gobierno presente este fin de semana podrían ampliar el confinamiento en las zonas más golpeadas por la pandemia mientras promueven la actividad económica en otras zonas.

La mayoría de los contagios en India se concentran alrededor de sus principales ciudades, incluyendo Mumbai y Nueva Delhi, pero han subido en algunos de los estados más pobres del este a medida que los migrantes que perdieron sus empleos en las ciudades regresan a sus aldeas.

Pakistán confirmó el viernes 57 decesos, su tasa diaria más alta desde el inicio del brote allí, para un total de 1.300 muertos en más de 64.000 infectados.

En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte decidió aliviar la cuarentena en la capital a partir del lunes, luego de más de dos meses de estrictas medidas impuestas por la policía y el ejército. Los contagios en Manila repuntaron recientemente, y el mandatario advirtió que la pandemia no se ha terminado y que el país sigue estando confinado.

En Estados Unidos, que es la nación con más víctimas mortales y ya superó las 101.000, hay indicios alentadores en los datos económicos.

