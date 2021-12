¿Derecho al voto?

Dan buenas noticias a los residentes hispanos en Nueva York

El consejo aprobó un proyecto que otorga el derecho al sufragio a quienes tienen la “green card” EXCELENTES NOTICIAS ANTES DE FIN DE AÑO. Se informó que el Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York, había votado a favor de un proyecto que beneficiará a miles de residentes hispanos en el estado; el propósito es otorgar el derecho al sufragio a quienes tienen la conocida green card, al igual quienes tienen permisos de trabajo, y su voto, será igual de válido que los demás. Las personas que podrán votar, también son los acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o mejor conocidos como “Dreamers” y los inmigrantes que se benefician del Estatus de Protección Temporal. Aunque hay otros estados y ciudades que ya han tomado dicha iniciativa, esta se ha tornado como una “votación histórica” para Estados Unidos. APRUEBAN PROYECTO HISTÓRICO De acuerdo con la agencia Efe, se informó que el Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York, de mayoría demócrata, votó hoy a favor de un proyecto que otorga el derecho al sufragio en elecciones municipales a titulares de una tarjeta de residencia o “green card” y los poseedores de permiso de trabajo, que se estima beneficiará a unas 900,000 personas, muchos de ellos latinos. En redes sociales, los internautas han dejado su opinión al respecto sobre la promulgación del voto y aseguraron que era una gran noticia para este jueves. Algunos, mencionaron que era un paso hacia frente para poder obtener una mayor participación dentro de las votaciones en Nueva York y que, cambiaría la situación para los residentes.

Nueva York voto residentes: ¿Quiénes podrán votar? La agencia Efe, también destacó que la lista de los que podrán votar en los próximos comicios locales -pero no del estado- incluye a los acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “soñadores” y a los inmigrantes que se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS). Además, de que los titulares de una tarjeta de residencia, mejor conocida como la “green card”, al igual que las personas que poseen un permiso de trabajo y que, la mayoría son latinos. La buena noticia, llega a casi finales del mes y podría sugerir una nueva oportunidad parala comunidad hispana del estado, quienes tendrían mayores oportunidades en torno de la democracia. Archivado como: Nueva York voto residentes

Nueva York voto residentes: ¿Una votación histórica? Aunque en otros estados, los residentes pueden votar en las elecciones locales por primera vez se torna un hecho histórico que un estado tan relevante como Nueva York, haya aprobado este hecho. De acuerdo con los medios de comunicación, varios grupos de activistas en pro de los derechos delos hispanos se han mostrado alegres ante la noticia que se recibió este jueves. Según la agencia Efe, con esta votación histórica, que contó con el rechazo de los republicanos pero fue recibida con aplausos y vítores por inmigrantes y activistas de una amplia coalición de organizaciones, Nueva York se une a una docena de ciudades que ya cuentan con este beneficio para sus residentes legales. Archivado como: Nueva York voto residentes

Nueva York voto residentes: ¿Qué propuso el consejo de Nueva York? De acuerdo con Democracy Docket, lo que propone el Consejo de Nueva York con este proyecto es permitir a los residentes permanentes legales y aquellos con autorizaciones de trabajo votar en las elecciones municipales y registrarse como miembros de partidos políticos; esto resulta conveniente para los residentes que permanecen en el estado y en ocasiones anteriores, no tenían dicha oportunidad. A tomar en consideración, para poder ser parte de este nuevo proyecto aprobado por el Consejo de Nueva York es que la persona que vaya a votar debe ser residente de la ciudad de Nueva York durante al menos 30 días antes de las elecciones para calificar como votante municipal. En particular, Intro 1867 no amplía los derechos de voto a todos los no ciudadanos, como turistas o indocumentados, de acuerdo con Democracy Docket. Archivado como: Nueva York voto residentes

Nueva York voto residentes: ¿En qué elecciones podrán votar? Otro punto a considerar, en torno a las votaciones donde podrán ser partidarios es que Intro 1867 autoriza a los no ciudadanos calificados a votar en las elecciones municipales únicamente, por lo que los residentes que vayan a votar podrán participar en las elecciones para los cargos de la ciudad de Nueva York: incluidos los de alcalde, concejo municipal, contralor, defensor público, presidente de distrito y medidas electorales locales, según informó Democracy Docket. Los votantes que estén amparados por este nuevo proyecto, no podrán votar en las elecciones federales ni en las elecciones estatales; este voto que podrán realizar solo es para la ciudad de Nueva York, por lo que están limitados a la participación en el voto general para el país. Este paso, es relevante en la historia de la ciudad y los residentes que forman parte de la comunidad. Archivado como: Nueva York voto residentes

Nueva York voto residentes: Corte Suprema deja sin Green Card a miles de inmigrantes Este martes, Olea ofreció una entrevista a la agencia EFE en la que aseguró que esto tendrá un “impacto importante para personas que ingresaron de manera no autorizada, que se benefician de estatus TPS y luego, como resultado de matrimonio con un residente o ciudadano, buscan cambiar estatus migratorio”. “Esa es la gran debilidad del TPS. Tiene a las personas en un limbo migratorio. Pueden trabajar, tienen garantía de que no serán deportadas siempre y cuando no cometan crímenes. Pero no hay un camino para la residencia permanente”, apuntó Olea. Archivado como: Nueva York voto residentes

Beneficiario del TPS en el limbo En efecto, aunque los inmigrantes bajo protección del TPS pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, no pueden optar por algo más, ni la residencia permanente, ni la ciudadanía. De hecho, si un día el Gobierno estadounidense decidiera retirarle la protección temporal a los inmigrantes de algún país, estos quedarían completamente desprotegidos. “Las condiciones en sus países de origen no mejoran, no pueden regresar y, en reconocimiento de ello, las sucesivas administración renuevan las designaciones de países para TPS. Pero no se resuelve la residencia .La única solución es la reforma legislativa”, indicó la activista.

Sin Green Card a miles de inmigrantes Olea explicó también que el Supremo ha sido claro en determinar que el estatus de protección temporal es precisamente eso un estatus de protección temporal y que no es válido como una forma de admisión legal en Estados Unidos. “Es interesante la distinción que hace la Corte entre ‘admisión’ y ‘estatus'”, dijo. Así que la activista apuntó que la soclución al problema sería una rápida aprobación de la reforma migratoria que tanto ha prometido el presidente Biden. “Esto nos recuerda, una vez más, la necesidad de una reforma migratoria y pone sobre la mesa si lo oportuno es buscar reforma integral o si más bien algunos de estos aspectos podrían resolverse con reformas parciales”, comentó.

Una propuesta atascada en el Senado En su explicación, Olea reconoce que “la reforma integral es un proyecto sin futuro”, aunque explicó que “hay elementos particulares, pequeños ajustes a la legislación en los cuales se puede avanzar”. Así, por ejemplo, en el Senado podrían discutir la situación particular de los beneficiarios de TPS para abrirles una puerta a la residencia y la ciudadanía. Hasta ahora, la bancada demócrata ha presentado dos propuestas a la parlamentaria del Senado Elizabeth MacDonough, con la esperanza de que les diera luz verde para poder aprobar una reforma migratoria con mayoría simple, pero han sido rechazadas. No se rinden y trabajan para que una tercera propuesta sea aprobada.

¿Qué es el TPS? El Gobierno de Estados Unidos otorga el Estatus de Protección Temporal (TPS), que incluye permisos temporales para vivir y trabajar en suelo estadounidense, a los ciudadanos de países en los hay conflictos armados o desastres naturales que les hayan empujado a inmigrar. Actualmente, cerca 400,000 personas viven en Estados Unidos bajo el amparo del TPS. En estos momentos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha abierto el programa para personas que provengan de Birmania (Myanmar), El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen, recordó EFE.

Alcaldía de Miami-Dade ofrece ayuda gratuita a venezolanos para tramitar TPS Mientras tanto, la Alcaldía de Miami-Dade, en el estado sureño de Florida, ofrece ayuda gratuita a los ciudadanos venezolanos para que puedan tramitar una solicitud que les permita acogerse al TPS. Se trata de una “alianza estratégica” entre la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y el embajador venezolano en Washington, Carlos Vecchio, con el objetivo de beneficiar a miles de inmigrantes indocumentados, según anunciaron en una transmisión en vivo. En agosto de 2021, la Administración del presidente Joe Biden emitió una extensión hasta el próximo 9 de septiembre de 2022 para que personas provenientes de Venezuela, Siria y Birmania pudieran solicitar el TPS que les permitiera no solo vivir, sino trabajar de forma legal en Estados Unidos. Se estima que cerca de 323,000 venezolanos podrían apegarse a este estatus migratorio