Aún no ha habido descanso por la crisis de coronavirus, y en el estado de Nueva York ya alertan de una segunda oleada si se baja la guardia. Por otra parte, la ciudad de Nueva York anunció que sus escuelas públicas permanecerán cerradas durante el resto del periodo académico.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este viernes 777 muertes más en el estado por coronavirus en las últimas 24 horas, elevando la cifra de fallecidos en la región a 7.844, si bien advirtió de los peligros de una segunda oleada de la pandemia, que aseguró que se podría evitar llevando a cabo millones de pruebas sobre los ciudadanos, reseñó Efe.

“Lo que está pasando no es fácil de aceptar”, dijo Cuomo, que explicó que el elevado número de fallecidos, que se suma a la cifra récord de 799 que se anunció anteayer, se debe a que la mayoría de las personas que fueron ingresadas con síntomas y que han necesitado de respiradores durante estas últimas dos semanas están perdiendo la vida.

Un dato esperanzador es que por primera vez hay un leve descenso de ingresos en unidades de cuidados intensivos, concretamente 17 personas. En las últimas 24 horas hubo 4.908 ingresos en UCI frente a los 4.925 del jueves.

“La gente que vino hace dos semanas, o les dieron el tratamiento y mejoraron, o se quedaron en el hospital con un ventilador. Y cuanto más estás con un ventilador, menos posibilidades tienes de salir. Esa es la gente que estamos perdiendo”, afirmó.

El gobernador de Nueva York también insistió en advertir de los peligros de una segunda oleada del coronavirus, y pidió que, a diferencia de lo que ha sucedido en las últimas semanas en Estados Unidos, se aprenda de lo que sucede en otros países.

“¿Va a haber una segunda oleada? Miremos a los países que ya han pasado por este proceso y aprendamos de ellos. Lo que han hecho, lo que funciona y lo que no funciona”, agregó el gobernador.

Puso como ejemplo a Hong Kong, que “parecía tenerlo bajo control relajó las medidas y tuvo una segunda ola de infecciones. Italia también ha visto una subida en el número de casos”.

