El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes la imposición de un “área de contención” de un kilómetro y medio en torno a la localidad de New Rochelle, en el condado neoyorquino de Westchester, donde se encuentra el mayor “foco de infección del país” del coronavirus.

“Es una acción dramática, pero es el mayor foco del país y es una cuestión de vida o muerte”, dijo Cuomo en rueda de prensa, en la que indicó que la medida entrará en vigor el próximo 12 de marzo y que finalizará el 25 de este mes, según reportó Efe.

Durante estas dos semanas se cerrarán las escuelas, las grandes superficies y los lugares donde se puedan reunir grandes grupos de personas, dijo Cuomo, que desplegará a la Guardia Nacional para ayudar en las labores de contención y tratamiento del coronavirus en Nueva York.

