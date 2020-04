Por miedo a que se propague más el coronavirus, autoridades ordenaron a ICE liberar a un mexicano detenido en Nueva York.

Un mexicano arrestado por agentes de inmigración estadounidenses durante un altercado en febrero fue liberado por un juez federal ante el riesgo de que contraiga coronavirus, reseñó la agencia de noticias AP este viernes.

El juez Paul Oetken accedió a liberarlo después de que los abogados del mexicano Gaspar Avendaño-Hernández, de 33 años, argumentaron que las heridas ocurridas en el altercado lo hacen más propenso a tener complicaciones si se contagia de coronavirus.

Avendaño-Hernández quedará ahora monitoreado por un brazalete en el tobillo que indica a los agentes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, más conocida como ICE, dónde está ubicado de forma constante.

Durante el altercado ocurrido en febrero, antes de que se desatara la crisis por el coronavirus en el país, agentes de ICE fueron a la casa en Brooklyn donde se encontraba Avendaño-Hernández para arrestarlo debido a que el mexicano vive ilegalmente en Estados Unidos.

From @THECITYNY: A Brooklyn man targeted in a February Immigration and Customs Enforcement raid in which he was tased and his girlfriend’s son was shot in the face is free — for now https://t.co/zgQ0cUgxse

— BKLYNER (@bklyner) April 3, 2020