El estado de Nueva York modificó una ley que ahora convierte en delito que funcionarios compartan con ICE datos de indocumentados.

La decisión constituye un beneficio para los inmigrantes indocumentados en Nueva York, donde se les otorga una licencia de conducción.

La ley originario, conocida como “Ley de Luz Verde”, penalizaba a quienes compartieran información de los indocumentados con ICE.

Una ley que prohibe a las agencias del gobierno estatal de Nueva York compartir información de los inmigrantes indocumentados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) fue modificada para convertir esta acción en un delito.

La Ley de Luz Verde entró en vigencia en enero de este año y permite que los inmingrantes indocumentados reciban licencias de conducción del estado de Nueva York, al tiempo que impide que las agencias estatales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) compartan la información con ICE y CBP.

A change to New York’s controversial “Green Light Law” means that state officials who share illegal immigrants' driver data with federal immigration enforcement agencies could face a felony charge. VOTE THEM OUT NEW YORK! https://t.co/6Ryimu68cF — Angel Mom Mary Ann Mendoza💥TEXT EMPOWER TO 88022 (@mamendoza480) May 27, 2020

Pero una reciente modificación a la ley, incluida en el presupuesto de 2020 y firmada por el gobernador Andrew Cuomo, convierte en delito grave que los funcionarios estatales compartan con las mencionadas agencias federales información sobre los indocumentados, reporta Fox News.

El texto de la ley expresa que “cualquier persona que reciba o tenga acceso a los registros del DMV debe certificar de antemano que no utilizará dichos registros con fines de inmigración ni los divulgará a una agencia que aplique principalmente la ley de inmigración”.

Green Light Law Makes it a Felony for New York Cops to Share Immigrant Info with ICE – https://t.co/022zgJz7np pic.twitter.com/4YU97m7vfP — Legal Reader (@legal_reader) May 27, 2020

Pero la reciente enmienda va más allá de la Ley de Luz Verde original (Green Light Law, en inglés) y aclara que “la violación de dicha certificación será un delito grave de clase E”, lo cual ha sido calificado como una “obstrucción legislativa” por J.P.Kennedy, fiscal federal para el Distrito Oeste de Nueva York.