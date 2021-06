Las medidas preventivas ya no son tan estrictas en Nueva York, pero sí se conservan algunas

Existen disturbios nocturnos y la policía intervino para frenarlos

Los delincuentes causan problemas cibernéticos Nueva York, 15 jun (EFE News).- El estado de Nueva York anunció este martes el fin de las restricciones impuestas para evitar la propagación de la covid-19, con la excepción de guarderías, hospitales y medios de transporte, coincidiendo con el momento en el que el 70 % de los adultos de esta región ha recibido al menos una dosis de la vacuna. “Hemos alcanzado un 70 % de vacunación. Es el objetivo nacional y lo hemos alcanzado antes de lo previsto. Un 70 % significa que ahora podemos regresar a la vida como la conocíamos”, dijo el gobernador Andrew Cuomo en un acto en el que constantemente fue interrumpido por los aplausos enfervorecidos del público presente. Nueva York elimina ciertas restricciones En su intervención, Cuomo anunció que las imposiciones estatales “que demostraron ser correctas” dejan de estar vigentes “desde hoy, con efecto inmediato”. Sin embargo, advirtió que las restricciones impuestas a nivel federal por los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) continúan vigentes. Cuomo insistió que ya no hay restricciones en entornos públicos, comerciales, deportivos, recreativos o tiendas minoristas. “Los negocios pueden abrir, porque las órdenes estatales ya no están vigentes, ni las restricciones de la capacidad o de los aforos ni hay que medir la temperatura ni es necesario continuar los protocolos extraordinarios de limpieza y desinfección”, agregó Cuomo. El gobernador apuntó que para celebrar este momento y rendir homenaje a los trabajadores de primera línea, se lanzarán esta noche fuegos artificiales en distintos puntos del estado.

Los casos de coronavirus van bajando Asimismo, anunció que el índice de positividad de la covid-19 ha caído al 0,4 %, la cifras más baja del país -según indicó Cuomo- y lo comparó con la pasada primavera, cuando Nueva York se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia. En una apasionada intervención, también llamó a reconstruir y desarrollar el estado. “En la vida no se trata de volver a donde estabas. La vida sigue adelante. Hemos aprendido mucho durante el año pasado, hemos logrado mucho durante el año pasado, nuestro desafío tiene que ser reimaginar Nueva York y decir que vamos a hacer una Nueva York que sea mejor que nunca. Tenemos que capitalizar este momento, aprovechar este momento de transformación para rehacer Nueva York”, subrayó. EFE News

Agentes federales ayudarán a Nueva York a poner coto a las armas de fuego Nueva York, 8 jun (EFE News).- El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos​ (ATM) ha empezado a colaborar con la policía de la ciudad de Nueva York para intentar reducir la presencia de armas en la Gran Manzana, donde se ha disparado el número de tiroteos en el último año. “Vamos a tener agentes de la ATF directamente integrados en la policía de Nueva York, trabajando juntos para encontrar armas y actuar rápidamente sobre la información que encuentren para detener el flujo de armas”, dijo este martes el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio en una rueda de prensa. Para De Blasio, esta colaboración supone un “momento importante” para la ciudad cuando esta intenta recuperarse de los estragos causados por la pandemia de la covid-19. “Todo el que trafique con armas será arrestado”, dijo el alcalde, que ayer mismo solicitó ayuda federal y estatal para luchar contra la proliferación de armas de fuego y contra el aumento de la violencia.

Las armas de fuego aumentaron su presencia Según las últimas estadísticas presentadas por el Departamento de Policía de Nueva York, el crimen subió en mayo un 22 % en relación al mismo mes del año pasado, con un aumento del 73 % de los tiroteos, de 100 a 173. El comisionado adjunto de Inteligencia y Contraterrorismo de la Policía de Nueva York, John Miller, explicó que la colaboración se realizará a través del Centro de Inteligencia para el Crimen Armado de la agencia federal ATF. “Es una asociación increíble que permite un flujo continuo de información que no habíamos visto antes. Nos permite llegar a las fuentes de esas armas”, aseguró Miller, que agregó que todos estos datos les permitirán identificar a los traficantes y sus rutas. El tráfico de drogas hacia los estados del noreste de Estados Unidos suele seguir la conocida como ruta del “Oleoducto de hierro”, por la que se produce el contrabando de armamento desde los estados donde es más sencillo adquirirlas hasta la región del noreste, donde, como en Nueva York, las leyes son más restrictivas a la hora de comprar armas. Para Milller, la nueva asociación no solo ayudara a frenar “el aumento de la violencia armada”, sino también “a mejorar los arrestos por armas de fuego” que, según explicó, en los tres primeros meses del año han alcanzado números que no se veían en los últimos 25 años. EFE News

El Departamento Legal de la ciudad de Nueva York, víctima de un ciberataque Nueva York, 7 jun (EFE News).- El Departamento Legal de la ciudad de Nueva York fue este lunes objeto de un ciberataque, según confirmaron las autoridades a varios medios locales, que apuntan a la posibilidad de que información sensible haya podido filtrarse. La portavoz municipal Laura Feyer dijo al diario New York Post que se identificó un “acceso no autorizado” a la red informática del Departamento y que se lanzó inmediatamente una investigación. “Mientras continúa la investigación, el Ayuntamiento ha dado pasos adicionales para mantener la seguridad, incluyendo la limitación del acceso en estos momentos a la red del Departamento Legal”, señaló Feyer. El episodio se produce una semana después de que las autoridades revelaran que los sistemas de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, en inglés), que gestiona la red de transporte público más grande del país, fueron atacados por hackers el pasado mes de abril.