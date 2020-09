En el estado de Nueva York, el IRS enviará cartas para que miles de personas puedan reclamar el cheque por coronavirus que les corresponde según lo estipulado por la Ley Cares

Este jueves anunciaron que a partir del 24 de septiembre enviarán cartas a aquellos estadounidenses que serían potencialmente elegibles, pero que no han ofrecido la información

Nueva York se ubica en el cuarto lugar con un total de 537,726 personas a las que el IRS enviará la carta para que pueda reclamar la ayuda federal

La agenda de envíos programados del Servicio de Rentas Internas (IRS) ya terminó, sin embargo, la agencia reveló que aun hay millones de personas que no han reclamado su pago de estímulo económico y el organismo está haciendo todo lo posible por contactarles.

Este jueves anunciaron que a partir del 24 de septiembre estarían enviando cartas explicativas (o aviso 1444- A) a aquellos estadounidenses que serían potencialmente elegibles, pero que no han ofrecido la información necesaria para que su dinero les sea enviado.

Entre los estados con más personas que aún no reciben el cheque de estímulo está Nueva York. Se ubica en el cuarto lugar con un total de 537,726 personas a las que el IRS enviará la carta para que pueda reclamar la ayuda federal. El IRS piensa que en su mayoría se trata de individuos de bajos recursos que no están obligados a declarar impuestos y por este motivo la agencia no cuenta con información sobre ellos.

