Caos se apodera de las noches de popular parque en el Village de Nueva York

Nueva York, 13 jun (EFE News).- El popular parque Washington Square en el Village de Nueva York fue escenario de otra noche fuera de control y violenta que incluyó dos apuñalados, un cocinero ensangrentado por una paliza, un hombre golpeado para robarle su móvil y mensaje de grafiti contra la policía. El caos que está caracterizando las noches en este parque últimamente llevó a la Policía la pasada semana a imponer un toque de queda a las diez de la noche en este usualmente tranquilo lugar aunque los visitantes se niegan a desalojarlo, lo que ocurre luego de que la ciudad comenzara a poner fin a las restricciones impuestas por la pandemia.

La noche de este sábado concluyó en general con seis heridos y un hombre de 27 años arrestado y acusado de agresión grave, indica el diario New York Post. “Los delincuentes gobiernan esta ciudad”, dijo un disgustado policía al Post que no fue identificado. Albert Vera, de 60 años, un residente del East Village, aseguró: “la calidad de vida aquí se ha ido al garete. Sé que nunca me atrevería a venir aquí de noche. . . No es seguro. Necesitamos absolutamente más patrullas policiales. Más presencia policial”.