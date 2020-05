El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este jueves que ha dado permiso a los dueños de establecimientos para prohibir la entrada de personas que no lleven mascarilla poco después de que las autoridades de la Gran Manzana explicaran sus planes para iniciar la reapertura, que se espera suceda en la primera o segunda semana de junio.

“Son muy efectivas y las hemos hecho obligatorias para los espacios públicos”, señaló Cuomo en su rueda de prensa diaria. “Cuando hablamos de reabrir tiendas y otros negocios, estamos dando a los propietarios el derecho a decir que, si no estás llevando una mascarilla, no puedes entrar”, agregó.

People have a right to jeopardize their own health (I don’t recommend it).

People don’t have a right to jeopardize other people’s health. https://t.co/kBBAex72W3

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 28, 2020