Gobernador de Nueva York amplía moratoria de desalojos por coronavirus

El gobernador de Nueva York extendió dos meses la moratoria sobre desalojos relacionados con el brote del coronavirus.

El gobernador Andrew Cuomo había emitido en marzo una moratoria que vencía en junio, pero indicó que al extenderla hasta el 20 de agosto pretende reducir la ansiedad de las familias afectadas por el cierre de negocios en medio de la pandemia.

“Les da un respiro a las familias”, dijo Cuomo en su sesión informativa del jueves.

La orden ejecutiva también prohíbe la aplicación de cuotas por pagos suspendidos y permite a los arrendatario hacer uso de sus depósitos como forma de pago, si bien deberán pagarlo posteriormente.

Nueva York reportó 231 muertes relacionadas con el coronavirus el miércoles.

Poco antes, el alcalde Bill de Blasio anunció que la ciudad de Nueva York realizará pruebas a 140.000 habitantes entre la próxima semana y principios de junio para averiguar si tienen los anticuerpos contra el coronavirus.

Los análisis, que revelarán si la persona tuvo el virus en cierto momento, se realizarán de manera gratuita, previa cita acordada, en cinco establecimientos de la ciudad, explicó el alcalde. Los resultados serán entregados al individuo en uno o dos días y serán usados también para investigaciones epidemiológicas, añadió.

