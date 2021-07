En total, Adams ha logrado 368.898 apoyos, 15.908 más que García, a falta de que se cuenten los en torno a 130.000 votos por correo que no se abrirán hasta el próximo 6 de julio. Tras los comicios del pasado 22 de junio, Adams se impuso como el aspirante más veces elegido como primera opción. El 31,7 % de los afiliados al Partido Demócrata lo marcaron como su número 1, seguido de Maya Wiley, abogada y antigua colaboradora del alcalde Bill de Blasio, con un 22,3 % de los votos.

Los resultados

En tercer lugar quedó Kathryn García, a quien un 19,5 % de los neoyorquinos demócratas prefirieron como su principal opción. Hoy, la Junta Electoral ha activado el sistema de multipreferencia, de tal manera que ha eliminado en primer lugar al aspirante menos veces elegido como primera opción. Después, ha repartido ente los candidatos restantes los otros votos contenidos en sus papeletas. Ronda tras ronda, se ha ido eliminando (de manera provisional y a la espera del voto por correo) a los postulantes y repartiendo entre el resto los apoyos recibidos como segunda o tercera opción hasta que sólo han quedado dos: Adams y García. Antes de que tuviera lugar el conteo de hoy, García llamaba a sus seguidores a tener paciencia y a no perder la esperanza.

“Esto nos dará una imagen más completa pero aún incompleta de los resultados finales. Esta carrera no ha terminado y todavía quedan más de 124.000 votos por correo por contar. Seamos pacientes. La democracia lo vale”, dijo García, cuya carrera se disparó tras recibir el respaldo del diario The New York Times. En el campo republicano, donde solo se presentaron dos contendientes, se impuso con claridad en la noche electoral Curtis Sliwa, fundador de las patrullas urbanas Ángeles Guardianes, que se verá las caras en las urnas el próximo noviembre con el candidato demócrata que salga elegido. En la recta final de la campaña, Adams, García y el empresario Andrew Yang se disputaron los votos de los demócratas más moderados, frente a Wiley que aglomeraba el voto del electorado más progresista del partido, que por los resultados, parece que todavía está lejos de recoger sus frutos en la ciudad. EFE News