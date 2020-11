Nueva York: $50 multa si no usas mascarilla en aeropuertos y estaciones

Nueva York: $50 de multa a quien no use mascarilla en aeropuertos y estaciones de tren y autobús

La aplicación de la nueva regla comenzó el lunes.

Y para los viajeros que vienen a Nueva York desde fuera del área de los tres estados o Pensilvania, existe un nuevo requisito de prueba.

La Autoridad Portuaria comienza con una multa de $ 50 para cualquier persona que no use máscarilla en sus instalaciones, informa ABC7. Es una nueva y audaz medida de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Ahora comenzarán a imponer multas a quienes no lleven tapabocas en sus instalaciones.

Se requieren mascarillas en los aeropuertos, en los trenes PATH y en la estación, en AirTrains y terminales de autobuses. La aplicación de la nueva regla comenzó el lunes. Cualquiera que no use una, se enfrentará a una multa de $ 50.

Esta medida es parte del compromiso de la agencia de apoyar los requisitos estatales de Nueva York y Nueva Jersey sobre el uso de mascarillas en las instalaciones de transporte.

La MTA comenzó a implementar su propia multa de tapabocas en septiembre.

Hasta ahora, la policía dice que solo han tenido que emitir un puñado de violaciones. Dicen que es para aclarar que es obligatorio llevar una máscara.

Y para los viajeros que vienen a Nueva York desde fuera del área de los tres estados o Pensilvania, existe un nuevo requisito de prueba. Con el aumento de casos en la mayoría de los estados, la regla de cuarentena de dos semanas ha terminado.

A partir del miércoles, el gobernador Cuomo dice que los viajeros necesitan una prueba negativa dentro de los tres días antes de aterrizar en Nueva York, seguida de una cuarentena de tres días y una prueba negativa el día cuatro.

“El otoño es difícil para todos. A nivel mundial, hay algunos países que están cerrando nuevamente, por lo que esperamos un aumento en el otoño, pero se trata de administrar el aumento. De eso se trata”, dijo Cuomo.

Los trabajadores esenciales están exentos de la regla de cuarentena, pero todos deben usar una máscara.