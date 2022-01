Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calmó la ansiedad de muchas personas cuando explicó que desde que fue detectada en noviembre pasado esta variante del coronavirus no se ha convertido en una gran amenaza para la salud y aún así reconocieron: “ha estado en nuestro radar”.

¡LO QUE FALTABA! Francia identifica una nueva variante de Covid-19 denominada IHU. De esta variante aun no se conocen muchos detalles debido al escaso tiempo que los científicos han tenido para investigarla y los pocos contagios que han detectado hasta el momento.

¿Me puedo contagiar con IHU?

Hasta ahora, la variante IHU ha sido detectada solo en Francia, por lo que la OMS no la ha declarado una “variante de preocupación, aunque así la mantiene en su “radar”, indicó El Universal. Esto no quiere decir que la nueva mutación no se encuentre ya rondando por otros lugares.

“Algunos argumentan que la variante ómicron es tan rápida que es difícil reemplazarla con otra variante; 12 casos de B.1.640.2 son un racimo, pero habrá qué ver”, dudo el epidemiólogo Eric Feigl-Ding, miembro de la Federación de Científicos Estadounidenses. Su comentario no es más que un llamado para no bajar la guardia ante cualquier variante del Covid-19-