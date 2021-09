Aparece video de la supuesta novia de Lorenzo Méndez

¿Canta mejor que Chiquis Rivera?

¿Si está cantando o está usando Lyp Sync? ¿Canta mejor que Chiquis? Se publica video en redes sociales en donde supuestamente aparece la nueva novia de Lorenzo Méndez cantando en inglés y seguidores de Chisme No Like afirman que la chica, de nombre Jennifer, humilló a Chiquis Rivera con su voz, comentan que el cantante de La Banda el Limón "va mejorando sus gustos en parejas". Fue hace unos meses cuando se dio a conocer que el matrimonio entre la hija de Jenni Rivera y el cantante Lorenzo Méndez había terminado en medio de un sin fin de indirecta y acusaciones, tras esto, Chiquis Rivera comenzó una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, quien en su momento también estuvo presente en la boda de Chiquis y Lorenzo, según afirmó el mismo ex integrante de La Banda el Limón. La supuesta nueva novia de Lorenzo Méndez Tras esto, Lorenzo Méndez no se quedó atrás y también a los varios meses de haber concluido su relación con la hija de La Diva de la Banda, el cantante originario de Estados Unidos se vio inmiscuido en varios rumores que afirmaban que había comenzado supuestamente una relación con una chica misteriosa, la cual no había dado a conocer ni siquiera su nombre ni mucho menos sus redes sociales. Estos rumores crecieron aún más cuando el intérprete publicó una fotografía en sus cuenta oficial de Instagram en donde afirmaba que 'él ya no estaba solo en casa', mientras que se veía cenando con una mujer: "Los medios preguntan y preguntan cómo me va de solista y que cómo está mi corazón, y todo lo que deben de saber es que ya no duermo solo y no me paso ninguna comida".

Supuesta nueva novia de Lorenzo ‘humilla’ a Chiquis Rivera Ante esta publicación, varios medios de comunicación dieron a conocer el nombre de la misteriosa y supuesta nueva novia de Lorenzo Méndez, afirmando que se llamaba Jennifer y que también cantaba, provocando que muchos usuarios en redes sociales aseguraran que era muchísimo más guapa que Chiquis Rivera y no solo eso, también cantaba mejor que ella. A los pocos meses de estos comentarios, la cuenta de Instagram de Chisme No Like, programa dirigido como el argentino Javier Ceriani y Elisa Beristain, publicaron un video en donde se veía a Jennifer cantar una canción, mientras que aparecía entonando a la ‘perfección’ cada uno de los versos, provocando que seguidores de la página no tardaran en reaccionar, afirmando que estaba utilizando playback, mientras que otros decían que sí era su voz.

¿Ella sí canta? Supuesta nueva novia de Lorenzo ‘humilla’ a Chiquis Rivera En el video, el cual ya cuenta más de 22 mil reproducciones, se logra ver a la nueva novia de Lorenzo Méndez supuestamente cantando una canción en inglés, la cual contenía varios versos y entonaciones altas, mientras que al inicio ella afirmó: “Esta canción es muy fuerte”; para posteriormente comenzar a cantar y entonar la parte del coro. Al pie del video, la cuenta de Chisme no Like escribió el siguiente mensaje: “#LorenzoMéndez la cambió por una que sí canta. #Jennider la nueva novia del ex de #ChiquisRivera deleitó a sus seguidores con su privilegiada voz y que al parecer ella sí tiene talento”.

“La relación va por buen camino”: Supuesta nueva novia de Lorenzo ‘humilla’ a Chiquis Rivera Para finalizar, la cuenta del programa de Javier y Elisa puso aun así en duda si realmente la supuesta nueva novia de Lorenzo Méndez estaba cantando o solo era playback: “¿O será un #LypSinc? Aun así lo hace mejor que Chiquis Rivera con el #playback”. Posteriormente Chisme No Like comentó que, a pesar de que no han subido ninguna foto juntos, los comentarios cariñosos que se dicen dan a entender que la relación va viento en popa: “Hasta el momento Lorenzo Méndez y ella no ha compartido fotos juntos, pero los comentarios cariñosos que se escriben demuestran que van por buen camino”.

Seguidores afirman que la nueva novia de Lorenzo Méndez canta mejor que Chiquis Rivera Rápidamente a este video le comenzaron a llover un sin fin de comentarios, en donde seguidores de la cuenta de Chisme No Like afirmaban que la nueva novia de Lorenzo Méndez cantaba mucho mejor que Chiquis Rivera, y que inclusive era más guapa que la hija de Jenni Rivera: “Divinaaa, está mejor que Chiquis, realmente está súper linda la voz y la chica”. “Esta sí canta bonito, no como la otra que cuando canta no se sabe si es dolor de ovarios o tiene dolor de estómago”, Wow, ella sí que sabe cantar”, “No pues sí hizo un mejor upgrade, felicitaciones Lorenzo”, “Es la copia de la Chiquis, pero no canta/grita igual que la otra”, “Una que sí canta, felicidades Lorenzo”, “”Ella definitivamente tiene una tremenda voz”.

¿No está cantando en realidad? Por otro lado, algunos seguidores de la cuenta afirmaron que la nueva novia de Lorenzo Méndez no estaba cantando y que no humilló a Chiquis Rivera: “Esa no es su voz, sino un audio de Tik Tok jajajaj”, “No canta, es un audio, está haciendo Lip Sync de Tik Tok”, “Ella sólo está moviendo la boca, no está cantando, o seaaaa”. Mientras que otros afirmaban que había sido la hija de Jenni Rivera quien había dejado a Lorenzo Méndez: “Chiquis lo cambió por uno que no le da golpes”, “No la cambió, ella lo dejó”, “Tan poca cosa se siente como para andar llamando la atención, en la que se metió Lorenzo, esta mujer se ve que le encantan los problemas”. VIDEO AQUÍ

Abuela de Chiquis Rivera revela cuando la hija de Jenni Rivera le confesó que ¿Lorenzo Méndez le dio una cachetada? A semanas de que corriera el rumor de que Lorenzo Méndez habría golpeado a Chiquis Rivera mientras estaban casados, y él lo negara, ahora, la mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa sacó una intimidad de la cantante cuando le contó la violencia que vivía a manos de ahora su ex pareja. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez duraron más planeando su boda que lo que tardaron en separarse y a raíz de que anunciaron la ruptura, se corrió el rumor de que supuestamente habría sido por violencia y adicciones de parte de él, sin embargo siempre lo negó, pero tanto Johnny, hermano de la hija de Jenni Rivera así como la señora Rosa, no dudaron en exponer lo que sabían.

La mamá de Jenni Rivera asegura que Chiquis Rivera le contó que Lorenzo Méndez la cacheteó Mediante su canal de YouTube donde da recetas de cocina, en cada video, la mamá de Jenni Rivera cuenta anécdotas de su vida y la de su familia pero nadie esperaba que en esta ocasión la matriarca de la dinastía revelara cuando Chiquis Rivera le contó que Lorenzo Méndez le había pegado. "Chiquis me dijo 'es que él me pegaba abuela'… ¿cómo? Sí me dijo cuando andaba así mal… dice 'una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé, yo también le di', dijo, y yo 'qué bueno'", comenzó contando la mamá de Jenni Rivera muy tranquilamente mientras preparaba de comer.

Era cierta la violencia que Lorenzo Méndez ejercía sobre Chiquis Rivera El fragmento del video donde la mamá de Jenni Rivera confiesa eso sobre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, fue compartido por la cuenta de Instagram de 'Chamonic' en donde se puede leer en la descripción: "Chiquis me confesó que su esposo le dio una cachetada ! Obvio el esposo era Lorenzo. También respondió que ella no sabe si Jacqie se está separando otra vez , pero dice que si se van a estar peleando y sus hijos de ella viendo es mejor que no estén juntos", se puede leer. Pero las cosas no pararon ahí, porque la señora Rosa siguió narrando: "Yo no sabía qué decir, está mal o no, pero le dije si había ya esos problemas tan así de que se peleen y se peguen, le dije no…", aconsejando a su nieta Chiquis Rivera de que no soportara la violencia, como ocurrió con su mamá Jenni.