El futbolista español habría engañado a Shakira

La colombiana confirmó su separación por medio de su agencia

¿Ya tan rápido olvida a Shakira?

El jugador defensa del equipo de fútbol FC Barcelona ha estado en boca de todos luego de que se rumoreara sobre que la cantautora Shakira lo habría encontrado siendo infiel. Tan solo un día después de los rumores, la agencia de la cantante confirmaría la separación.

A casi una semana de que se confirmara la separación de la colombiana y el español, ya ha surgido información de la que sería la tercera en discordia en la relación de Shakira y Gerard Piqué. La supuesta nueva novia del futbolista habría estado muy cerca de la intérprete de “Loba”.

¿Pique le fue infiel a Shakira?

Laura Fa y Lorena Vázquez han sido las dos periodistas que dieron la exclusiva de la supuesta infidelidad del futbolista en el vídeopodcast “Mamarazzis“. Las españolas han dicho que Shakira sería conocedora de la infidelidad y sabría quién es a la tercera en discordia. “Por eso habría tomado la decisión de separarse.”

“Lo que me comentan a mí. Me dicen ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar, me dicen ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijo una de las conductoras, además, agregaron que Piqué: “Va desbocado de fiesta”. Han sido muy sorpresivas las revelaciones.