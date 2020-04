Surge nueva #LadyFrijoles y critica comida de mexicanos

Además señala a las mujeres de “muertas de hambre” y a los hombres de “borrachos”

Ocasiona reacciones en las redes sociales y la gente la repudia

Una nueva Lady Frijoles de origen hondureño ha nacido en México y tal como la primera Mirian Zelaya, ha provocado reacciones negativas de los mexicanos, ya que critica la comida de este país y señala a las mujeres como “muertas de hambre” y a los hombres los cataloga como “borrachos”.

Fue a través de las redes sociales de Twitter y Facebook que comenzó a circular un video en el que mujer explica los motivos por los que llegó a este país y aclara que está legalmente, además señala que algunos ciudadanos han acudido a ella a solicitarle dinero y que vive mejor que muchos mexicanos.

Esta es la segunda vez que una hondureña se queja de los frijoles de México, ya que la primera fue Mirian Zelaya que a su paso por este país con la caravana migrante que intentó llegar a Estados Unidos, quien al recibir un plato de comida, rechazó los frijoles y causó gran indignación y enojo.

'Lady frijoles': Hondureña arremete contra mexicanos y se hace viral https://t.co/8km94Bv7lY pic.twitter.com/kr5zQcg434 — INFO7 (@info7mty) April 5, 2020

Recientemente una mujer también criticó que le dieran un despensa en la que se encontraba un jabón Zote, y que dijo que ese solamente servía para bañar perros, lo que también alteró la moral y dignidad de muchos mexicanos al considerarlo una ofensa por ser un producto que muchos utilizan para sus labores diarias.

A continuación te dejaremos las palabras de forma textual que utilizó al mujer quien todavía no es identificada, pero al parecer vive y trabaja en México.

“A todos los mexicanos les duele, les chima que nosotros los hondureños digamos que no nos gustan los frijoles, no somos desagradecidos, no somos huevones, somos muy trabajadores, porque incluso desde que yo tengo uso de razón, a mí me enseñaron a trabajar, a echarla pa’ delante”.

“Vine a este país, México, vine a trabajar, cuando a mi me tocó solicitar papeles aquí en México lo pagué con billetes, no me los regalaron, los pagué para ser residente mexicana, de este país qué es lo que me gusta, es el trabajo, no los frijoles, que nos gustan las carnitas asadas, no sí, claro que sí”.

“Ya ven que mi país está bien jodido, pero por el pu… presidente que tenemos, pero no comemos como comen ustedes, frijoles, presumen sus frijolitos, sus tacos de frijoles, a huevo, no se molesten, yo estoy muy molesta por todos los comentarios, por todo el racismo y la manera de tratar a mis paisanos”.

“Tratan a mis paisanos hondureños, ah perros, perigueño, si tú nos das trabajo nosotros trabajamos, mira cinco meses en México yo pagué pa’ tener mis papeles, trabajo a mi nadie me miró, nadie me mira a mí pidiendo un peso, al contrario, personas mexicanas vienen aquí a solicitar préstamos a la hondureña”.

“No sé qué tiene el mexicano criticando a mis paisanos, haraganes, huevones, que no nos gustan los frijoles, hay con Lady Frijoles, correcto Lady se lo ganó, nos gustan los frijoles, pero no los frijoles cochinos de ustedes. Venimos de allá para acá porque tenemos un presidente que es una mier… porque ese gue… se mam.. todos los derechos de los hondureños”.

“Ese man nos cierra las puertas y eso tiene su presidente, su presidente nos apoya, nos da, discúlpenme, pero no nos gustan sus frijoles, no nos los vamos a comer, es más estoy así jodida como dicen mis paisanos, aquí en México, pero estoy jodida no por el dinero, estoy jodida por la comida que ustedes venden acá, por que a lo menos yo no les pido”.

“Yo no les pido, yo trabajo, lo pago, más bien personas mexicanas viene aquí donde a mí, ‘présteme’, ‘déme’, ‘sí me regala’, muertas de hambre las viejas aquí, huevonas, así se cargan el huevo, los hombres, nombre… huevones, mantenidos, borrachos, es que les quedó al llegue la palabra ‘hijo de put… madre'”.

“En Honduras somos hijos de la gran put…, pero aquí en México son hijos de la chinga…, ni los hombres ni las mujeres valen la pena aquí, bueno yo soy hondureña y yo jamás, pero jamás le pediría a un mexicano acércate a mi o dame, o ayúdame, no, así que esa va pa’ todos los mexicanos, ustedes pelean este país, que es un país peor que el de nosotros”.

“Hay pelea México con Honduras aquí, pero allá está aquél pelos de elote (Donald Trump), queriendo echarlos a ustedes los mexicanos, delincuentes, ladrones, violadores, sicarios, así que todo se paga, pero sí por favor, ya dejen de estar criticando a mis paisanos, hombres que vienen a trabajar, que les gusta trabajar, mujeres que les gusta trabajar, una mujer de 30 años, emprendedora, nombre vivo mejor que ustedes los mexicanos, ¿Porqué?, porque yo trabajo, yo me lo gano no lo pido”.