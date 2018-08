Un paquete sospechoso atado a un paracaídas y con una nota dedicada al presidente Donald Trump cayó del cielo en South Brunswick, Nueva Jersey, cerca de donde el mandatario ha estado en días recientes, lo que puso en alerta a las autoridades, reportaron medios locales.

El paquete emitía un extraño ruido, pero no se trataba de una bomba, sino de un dispositivo de monitoreo meteorológico lanzado por la NASA, informó el Departamento de Policía de South Brunswick, que se encargó de investigar la caída del objeto volador sobre un campo de paneles solares en la localidad.

“¡Instrumento de Investigación Atmosférica de la NASA NO ES UNA BOMBA! Si esto aterriza cerca del Presidente, en la NASA le deseamos ¡una gran ronda de golf”, se leía en la nota. Trump ha estado en su club de golf club en Bedminster, a unos 37 kilómetros de donde aterrizó el dispositivo, reportó CBS News.

