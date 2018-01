Juramentan al primer ‘Dreamer’ abogado en Nueva Jersey

Parthiv Patel es el primer ‘Dreamer’ en el estado de Nuevo Jersey en ser aceptado a la Asociación Profesional de Abogados (BAR, por sus siglas en inglés).

Aunque Patel aprobó el examen de leyes en octubre del 2016 para el estado de Pensilvania y Nueva Jersey, el joven de 26 años inicialmente recibió dos cartas del BAR. La primera felicitó a Patel por aprobar el examen, mientras que la segunda indicó que fue rechazado su ingreso al BAR de Pensilvania.

El problema surgió cuando en la solicitud tuvo que contestar a la pregunta: ¿Eres ciudadano americano? Patel indicó que no y sometió comprobantes de DACA. Además, acudió a la Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva Jersey (ACLU, por sus siglas en inglés).

De acuerdo al ACLU, un estatuto federal de 1996 prohíbe que los estados otorguen ciertas licencias profesionales a inmigrantes indocumentados a menos que el estado se abstenga afirmativamente de esa prohibición.

“No había antecedentes en el BAR de Pensilvania o Nueva Jersey antes del caso de Patel”, dijo Amol Sinha, director ejecutivo de ACLU-NJ.

ACLU comenzó a escribir cartas al BAR y la incertidumbre preocupaba Patel. Después de años de estudios y aprobar el examen el único obstáculo era su estatus.

“Había noches que no dormir pensando en que sucediera si no fuera aceptado”, dijo Patel.

Patel llegó con sus padres a Nueva Jersey desde la India cuando tenía 5 años. Como otros ‘Dreamers’, Patel dijo que en realidad no se dio cuenta que era indocumentado hasta que creció y comenzó a hacer preguntas.

“Era algo desalentador, pero tenía muchas personas apoyándome para seguir adelante”, dijo Patel, “Nueva Jersey es mi casa”.

Sus experiencias y al ver injusticias en la comunidad inmigrante, le sirvieron de motivación para estudiar leyes.

Después de la intervención del ACLU el estado de Pensilvania aceptó Patel al BAR n diciembre del 2017 Patel, y el 24 de enero de 2018 el BAR de Nueva Jersey también lo aceptó.

El fiscal general Gurbir Grewal tomó juramento a Patel frente su familia, representantes del ACLU y el gobernador del estado de New Jersey, Phil Murphy.

El día no solo fue un momento histórico para su familia, sino también para el estado. Murphy declaró que Nueva Jersey con el liderazgo de Grewal se unían a la demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de anular DACA.

Sinha dijo que no estaban al tanto que el estado iba unirse a la demanda, sin embargo, agrega que es algo inspirador.

Today, we are honored to swear-in Parthiv Patel as the first DREAMer in state history to be admitted to the @NJStateBar.

New Jersey will have the backs of our 22,000 DREAMers even when Washington refuses to stand up for them.#ProtectDreamers pic.twitter.com/pG4V3DJGCV

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) January 24, 2018