Nueva Jersey se convirtió en el quinto estado en pedirle a sus habitantes que se queden en casa para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

“Esta mañana firmé una orden ejecutiva que ordenaba a casi todos nuestros 9 millones de residentes quedarse simplemente en casa. Debemos aplanar la curva y asegurarnos de que los residentes practiquen el distanciamiento social”, anunció el gobernador Phil Murphy en una conferencia de prensa en la tarde del sábado.

“Como he dicho antes, ya no podemos mantener un sentido de los negocios como siempre durante esta emergencia… Así como no es hora de entrar en pánico, es hora de ser inteligentes, proactivos, transparentes y agresivos”, agregó el gobernador, según reseñó Newsweek.

BREAKING: I just signed an Executive Order directing nearly all residents to STAY AT HOME.

ALL gatherings are canceled.

ALL non-essential retail businesses must indefinitely close their physical stores to the public effective 9:00 p.m. tonight.

More: https://t.co/JW1q8awGh7 pic.twitter.com/fmElyFwNtf

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) March 21, 2020