Anuncian nueva fecha límite del 1 de noviembre para reclamar el cheque

Aunque no recibirán la misma cantidad, la agencia ha indicado que las familias con estudiantes universitarios de entre 18 a 24 años también son elegibles para un cheque de $ 500 dólares .

Mientras tanto, quienes forman parte del programa pueden monitorear sus pagos a través del sitio web del IRS , en especial aquellos que aún no han recibido sus cheques de julio, agosto o septiembre. El IRS reconoció recientemente que ha tenido retrasos en los pagos. Te decimos 3 razones por las que aún no te ha llegado tu cheque:

Hasta el pasado 15 de octubre, el IRS dispuso de una herramienta para que quienes no suelen declarar impuestos pudieran registrarse y obtener el beneficio. Sin embargo, la oportunidad se acabó. Aun así, podrán solicitar su dinero el año entrante durante la temporada de impuestos.

Es posible que su pago no haya llegado por problemas del IRS al momento de procesarlo y enviarlo. Sin embargo, puede verificar su estatus a través del portal de Pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos en 2021 . Cualquier beneficiario puede hacer uso de él y tiene hasta el 1 de noviembre a las 11.59 p.m. EST para suspender los siguientes pagos o realizar alguna modificación en sus datos personales.

Cambio en los ingresos

Es posible que algunas familias hayan recibido cheques por una cantidad menor a la que esperabna y esto puede deberse a algún cambio en los ingresos familiares. Recuerde que el monto máximo del Crédito Tributario por Hijos está disponible solo para parejas que ganen hasta $ 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen hasta $ 75,000 dólares anuales.

Si una familia obtuvo ingresos superiores, no significa que no recibirá la ayuda federal, pero sí que será por un monto que se reduce en $ 50 por cada $ 1,000 sobre el nivel de ingresos, recordó The Sun. A pesar de los retrasos, el IRS se ha comprometido a cancelar a las familias el dinero pendiente.