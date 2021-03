¡Nueva ‘bebé’! Thalía se decide y presenta a la nueva integrante de su familia con Tommy Mottola (VIDEO)

Y es que desde que Thalía se enfermó del padecimiento de Lyme, no ha dejado de hacer las cosas que le hacen feliz y una de ellas es disfrutar la compañía de animales y mascotas a quienes trata como si fueran sus hijos, pues actualmente tiene varios perros y hasta aves.

“No aquí no se viene a morder, entiendes y menos tú niña doberman, les presento a Francesca, creo que le gusta mi pelo, se tiene que acostumbrar a él, sí sí se está comiendo mi pelo este bebé”, narró Thalía mientras el viento le movía su cabello al acariciar a su perrita.

Mientras la nueva bebé de Thalía era detenida por una correa para entrenarla a no andar suelta, dado que la raza de perros Doberman son en su mayoría para vigilar casas y propiedades, la esposa de Tommy Mottola le mostraba que no debía de morderla cuando le hacía ‘cariños’.

La esposa de Tommy Mottola es adicta a los animales

Los comentarios para Thalía en el video en el que presentó a Francesca, no se hicieron esperar: “Seguro que la cuida mas que a su abuelita”, “Esos perros son.malos cuando crecen”, “Por qué no adopta perros de albergues que no son de raza?”, “No sé por que le ponen nombres de personas a un animal habiendo tanto nombre de mascota lindo”.

Los reclamos de las personas para la hermana de Laura Zapata vienen a raíz de que la acusan de que no ve y no cuida lo suficiente a su abuela Eva Mange, de la que la actriz villana de telenovelas terminó sacando de un asilo en donde la maltrataban y Thalía ‘no batalló’ ni estuvo al pendiente.