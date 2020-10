Nueva App podría evitar noticias falsas: Averigua cómo

Qualcomm, la empresa experta en el diseño y fabricación de cámaras digitales para todo tipo de uso, se encuentra en proceso de crear una de sus aplicaciones más innovadoras hasta el momento.

Para lograrlo, se ha asociado con la empresa emergente Truepic; ambas tienen una tarea en común: generar aplicaciones que contribuyan e impacten de manera positiva la manera en la que se lleva a cabo la comunicación digital.

Esta nueva aplicación tiene como objetivo principal reducir la propagación de noticias falsas por medio de la manipulación de imágenes y, aunque no será una tarea sencilla, ambas compañías ya comienzan a trabajar para desarrollar un prototipo para dispositivos Android.

Descubre cómo Qualcomm y Truepic están a punto de revolucionar el mercado digital por medio de las fotografías:

La lucha contra la propagación de información falsa encuentra a un gran aliado en la tecnología gracias a Qualcomm y Truepic

La nueva aplicación etiquetará de manera automática los datos más relevantes de una fotografía con el fin de que evitar un uso incorrecto de la imagen

Hasta el momento, esta aplicación es para uso exclusivo en dispositivos Android, pero no se descarta la posibilidad de adaptarla para iOS.

La búsqueda por la erradicación de las noticias falsas e información manipulada es una de las tareas que las empresas Qualcomm y Truepic se han tomado muy en serio.

Qualcomm es una empresa dedicada a la creación de cámaras digitales para satisfacer las experiencias de sus diferentes grupos de clientes.

Hoy, la tarea de Qualcomm se expande para comenzar a ofrecer un nuevo servicio que permita ponerle un alto a la propagación de noticias no confirmadas y a la manipulación de imágenes.

Dentro de un ambiente en el que proliferan las noticias no confirmadas o falsas en redes sociales, una de las principales preocupaciones de los desarrolladores de tecnología se ha centrado en la creación de productos o servicios que contribuyan al bienestar general de la sociedad.

Así, Qualcomm se ha asociado con la empresa emergente Truepic para crear una nueva aplicación que, si bien aún no tiene nombre, ya cuenta con el respaldo de importantes empresas como Twitter, The New York Times y Adobe.

El prototipo de esta aplicación fue presentado por la empresa Truepic, que basa sus operaciones en San Diego, California.

Este prototipo tiene como objetivo aumentar el grado de fidelidad con el que se comparten las fotos o videos desde los dispositivos electrónicos, específicamente, los teléfonos celulares.

Truepic y Qualcomm trabajaron en conjunto para añadir un nuevo modo a las cámaras de los teléfonos celulares.

La nueva herramienta es capaz de etiquetar de forma segura la imagen, colocando información correspondiente a la hora y lugar en el que fue capturada.

Lo anterior, de acuerdo con sus creadores, podría tener un impacto positivo en la manera en la que se propagan las noticias.

Por ejemplo, explican, esta aplicación sería útil para los centros de noticias en los que se recopilan las imágenes que serán compartidas en medio impresos o visuales, ya que la aplicación proporcionaría la seguridad de que las imágenes coinciden con la descripción que se hace de ellas.

Esta nueva herramienta está diseñada para proporcionar un estándar de imágenes digitales, y su desarrollo está a cargo de un grupo que ha sido denominado ‘Iniciativa de Autenticidad de Contenido’. Entre las empresas involucradas están Twitter, el periódico The New York Times y Adobe.

La manera en la que se espera funcione este sistema es por medio del etiquetado con cifrado criptológico; entre la información cifrada se incluye el lugar y el momento en que dichas imágenes fueron capturadas.

Si alguna persona llegara a editar el contenido para alterarlo, ya sea agregándole información o eliminando alguna parte de la imagen, todos los medio de comunicación contarán con la posibilidad de rastrear los datos de la imagen, ya sea que la creen o que la reciban por otros medios.

Qualcomm y el futuro de las noticias: Ventajas y desventajas de esta aplicación

En esencia, la principal ventaja será que, a partir de su uso, los usuarios tendrán la certeza de que las imágenes que reciben son de una fuente fidedigna y que estas no han sido alteradas a conveniencia de algún medio específico.

Sin embargo, esta aplicación únicamente podrá alcanzar sus objetivos si las personas están interesadas en su uso.

Por lo pronto, dos de los integrantes de la ‘Iniciativa de Autenticidad de Contenido’ han comenzado a probar esta aplicación en sus flujos de trabajo.

Adobe ha declarado que implementará esta herramienta en uno de sus programas de edición más importantes, Photoshop, mientras que el periódico The New York Times está comenzando a elaborar un plan para ofrecer esta tecnología a sus fotógrafos y editores.

En términos generales, se esperan más ventajas que desventajas con el uso de esta nueva aplicación, y Qualcomm espera poder implementarla de manera paulatina en los dispositivos Android.

Sin embargo, una de las desventajas que los expertos han señalado con respecto a esta aplicación es que únicamente es útil cuando el usuario está conectado a internet.

Es decir, para agregar una etiqueta de tiempo y lugar a la fotografía o video es necesario estar conectado a una red de internet.

Este proceso, de acuerdo con el portal Wired, no implica un riesgo extra para los usuarios, ya que no se podrán compartir datos que puedan identificar al usuario o al dispositivo; lo que sí se podrá hacer será etiquetar una ubicación prácticamente exacta.

Aunque no tiene una fecha exacta de lanzamiento, su prototipo ya comienza a generar expectativa entre los usuarios y los generadores de contenido, que ven a esta aplicación como una herramienta prometedora y útil.