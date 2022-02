¿Tiene hijos? esta es la verdad sobre el nuevo novio de Mayeli Alonso

La ex de Lupillo, cuenta como conoció a su nueva conquista

¿Debe manutención? ¿No son sus autos? La verdadera vida de Edgar Nuevo novio Mayeli Alonso. La ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, se encuentra en el ojo del huracán luego de que fue captada por las cámaras junto a su nueva pareja como ‘recién salido del horno’; la Rica, Famosa, Latina ya había declarado antes que tenía una nueva conquista y recientemente, se dejaron ver juntos. Y es que los problemas para Mayeli no han terminado, pues se están hablando cosas acerca de su nueva pareja que no son para nada positivas. Luego de haber finalizado su relación con Jesús Mendoza, del cual dice haber sido un noviazgo sumamente tóxico, le surgen nuevas polémicas… Nuevo novio Mayeli Alonso: ¿Quién es? A través de un video publicado por la cuenta de Instagram de Chisme No Like, se compartieron imágenes grabadas en donde se puede ver a Mayeli hablando con la prensa. La modelo a lado de su nueva conquista, comienza a hablar de como conoció a su nuevo novio. “Nos conocimos en diciembre, yo estuve tomando terapia después de que viví unas cosas muy fuertes”, comenta Mayeli. Una reportera le pregunta que si vivió esas cosas con Jesús, a lo que ella responde: “Sí, pero fueron muchas cosas, aparte lo de mi papá…”, dijo la gerente general de Town of Lashes.

La verdad sobre su conquista Elisa Beristain y Javier Ceriani, revelaron fuertes declaraciones sobre el nuevo novio de Mayeli, quien se llama Edgar, Ceriani dice: “¿Son de él los autos que el tiene? Esa camioneta BMW si será de el? Porque parece que todos los autos que tiene no son de él”, comenta el presentador. Elisa y Javier comentan, que la nueva pareja de Mayeli tiene dos hijos, una niña y un niño, y comenta Javier Ceriani lo siguiente: “Al niño no le paga manutención y lo está buscando su ex para que le pague lo que le debe a su hijo”, comentó Ceriani.

Nuevo novio Mayeli Alonso: El problema puede caer en manos de Mayeli ¿Podría formar Mayeli parte del problema? Al haber dado a conocer esta información, el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, comenta que el asunto tendría que ser solucionado, si no de otra forma, este asunto podría caer en manos de Mayeli, ex esposa de Lupillo Rivera. “No queremos que Mayeli sufra”, finalizó Ceriani. Y es que, Mayeli ha tenido que lidiar con muchos problemas con antiguas conquistas, su relación con Lupillo no funcionó, incluso llegó a comentar que su ex esposo, no le daba ni un dólar para sus hijos, y con su pasada relación con Jesús Mendoza, no se sabe que ocurrió, sin embargo la propia Mayeli ha declarado que le fue “como en feria”.

Nuevo novio Mayeli Alonso: ¿Qué opinan los usuarios? Diversas opiniones se han presentado en los comentarios de la publicación de Chisme No Like, “Todos le salen iguales”, es una de las opiniones que se pueden ver en el video. Y es que cierto es que, Mayeli no es la primera vez que tiene problemas sentimentales. “Ya dejen de hablar de esa @mayelialonsooficial ella no es una celebridad”, “Ijole todos le salen iguales “, “Pero se busca a los hombres con el mismo problema”, “Ay pues a quien le importa. Mientras Mayeli nos enseñe ese papi que se está comiendo nos vale si tiene hijos”, “Mayeli abre los ojos no seas ciega ,no te pase como Ninel”.

Nuevo novio Mayeli Alonso: Presume a su nuevo novio Edgar A través de la página de Instagram de Escandalo_o, se le dieron difusión a unas historias que subió la ex de Lupillo hace unos cuantos días, en donde sale muy juntita con su nueva conquista, Mayeli no perdió la oportunidad de hacer que sus seguidores la vieran muy bien acompañado, ¿Y porque no? También sus ex’s. “Todo parece indicar que Jesús Mendoza quedó en el olvido en la vida de la empresaria #Mayelialonso a disfrutar que a los únicos que se les llora es a los muertos”, se lee en la publicación. “La vida es para gozarse, no para andar llorando por cualquiera”, es uno de los comentarios que se pueden leer en dicha publicación. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO.

“Está mas guapo que los otros” A través de la página de Escandalo_o, los internautas no dudaron ni un segundo en hablar sobre el nuevo novio de Mayeli, quien se llama Edgar. Y es que se dio a conocer esta información gracias a Mayeli, quien le comentó un corazón en una reciente publicación de su novio, veamos que es lo que dicen los seguidores: “Que bárbaras Como lo encontraron”, “Está bien papacito, pero se mira como de esos morros que solo quieren diversión”, “A bueno buen gusto si lo tiene”, “Ese si hace pareja con ella no como el Jesús”, “Wow Que guapo, ¡eso Maye!”, “La finta la tiene una menos”.

Nuevo novio Mayeli Alonso: Mayeli protagoniza escándalo en una aerolínea Mayeli Alonso difundió dos videos en su cuenta de Instagram donde muestra cómo discute con una empleada de la Aerolínea Volaris. La ex esposa de Lupillo Rivera enfureció contra una mujer que no le hizo un cobro de mil 500 dólares (más de 30 mil pesos) y por esa razón no pudo abordar su vuelo para viajar de Los Cabos a Estados Unidos. En las grabaciones que ella misma publicó se le ve discutiendo con groserías, gritos y hasta empujones ante la negativa de abordar. “Ya me tienen harta. Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar, fuimos y preguntamos si estaban bien las maletas y nos dijeron que sí. “Y a cinco minutos de abordar el avión estas gentes (sic) me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande. Tenía que pagar mil 500 dólares por una maleta y cuando la íbamos a pagar me cierran las puertas del avión”, compartió. La ex participante de Rica, Famosa y Latina dice que sí empujó a la chica del mostrador que no la dejó abordar, pues estaba desesperada; al final tuvo que enfrentarse a la gente de seguridad del aeropuerto por su conducta, informó Agencia Reforma. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.