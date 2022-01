Según sus declaraciones, la también modelo contó la vez en la que una de sus parejas le fue infiel en su propia casa y no con otra mujer, como muchos hubieran pensado, sino más bien con otro hombre. Y es que a pesar de que Gaby no mencionó de quién se trataba en ese momento, por fin ha salido al presunto responsable.

¿Quién fue el novio que le fue infiel a Gaby Spanic con otro hombre?

A través del portal TVNotas, uno de los amigos más cercanos de la actriz venezolana reveló al novio que le fue infiel a Gaby Spanic con otro hombre y en su propia casa, de acuerdo con la fuente, asegura que tras enterarse Gaby rápidamente lo corrió de su casa sin poder darle explicación alguna.

El amigo de Gaby afirmó que se traro de su antiguo ex novio Andréi Mangra, a quien conoció en otro reality pero esta vez de baile: “Se conocieron agosto de 2020 porque fue su pareja de baile en el reality ‘Dancing with the Stars’ en Hungría. En un principio era tanta la química en la pista de baile que los fans los llevaron hasta el segundo lugar de la competencia”.