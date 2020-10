Geralidine Bazán se niega a hablar de su supuesto novio Luis Rodrigo Murillo

Dice que ella respeta la vida personal de Gabriel Solo y él la de ella

Sin embargo, no quiso aceptar o negar si sale con el empresario

La exesposa de Gabriel Soto, Geraldine Bazán se niega a habalr de su supuesto novio Luis Rodrigo Murillo, para aprender de experiencias, de acuerdo a una entrevista que dio a los medios de comunicación, entre ellos Ventaneando y en la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día.

Como se recordará, la actriz se separó de su entonces pareja el también actor Gabriel Soto, hace algunos años y ahora él mantiene una relación con la artista Irina Baeva.

Desde entonces, ambos están en el ‘ojo del huracán’, por los dimes y diretes y la conviviencia que tiene él con su pareja y sus hijas.

Tras ese tiempo, ahora parece que la buena suerte en el amor le sonríe otra vez a Geraldine Bazán, quien al parecer ya estrena romance en el nombre del empresario Luis Rodrigo Murillo. Sin embargo, la artista se negó rotundamente a hablar de su supuesta relación y no cedió a la presión de los reporteros de los medios de comunicación.

De manera textual dijo: “Decidí deade hace años tratar de llevar mi vida personal lo más privada posible, ustedes lo saben, yo comparto muchísimo de mi vida, pero lo que quiero compartir, si no uno no aprende de las experiencias pasadas pues está frito”.

Entonces agregó tras la insistencia de los periodistas por saber de ella: “Voy a mantener mi vida privada así, porque se abre la puerta y luego cómo cierras la ventana, lo único que te puedo decir es que soy testigo en carne propia de publicaciones que mienten mucho”.

“Lo he vivido, ustedes sabem cuántas mentiras han dicho sobre mí, sobre mucha gente… y ya es todo lo que voy a decir”, dijo la actriz.

Sobre la supuesta negativa de su expareja Gabriel Soto que no aprueba a su nuevo amor, la actriz dijo: “Dejen de involucrarme con terceras personas que no tienen nada que ver en mi vida, mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí es a través de mí, no tenemos nada que ver a nivel personal, yo respeto su vida, él respeta la mía”.