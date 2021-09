New York Post, informó sobre un incidente que ocurrió en un restaurante con Brian Laundrie y Gabby Petito. Dos días después que fuera la última comunicación con sus padres, la joven asistió en compañía de su entonces prometido a un restaurante de comida Tex-Mex, donde el joven se puso sumamente agresivo con el personal.

"Tengo escalofríos en este momento", dijo Nina Celie Angelo a Fox News el miércoles, sobre la situación que se desarrolló en el restaurante de comida Tex-Mex. "Es una locura porque no fue solo como si los cruzáramos en la calle, fue un incidente en toda regla", expuso Angelo en el canal de noticias.

Cuatro horas y media después, una pareja de blogs de viajes pasó junto a la camioneta de Petito en un campamento al norte de la ciudad. Posteriormente, no se conoció el paradero de la joven youtuber y su novio, regresó a casa de sus padres el día 1 de septiembre; fue eso lo que alertó a los padres de Petito a buscar a su hija.

La testigo del restaurante, anunció que no podía escuchar la conversación, pero que creía que Laundrie estaba discutiendo con el personal sobre la factura o sobre el dinero. Ella describió su lenguaje corporal como “agresivo” y dijo que se fue y regresó unas cuatro veces, de acuerdo con Fox News.

El restaurante confirmó la versión

A través de redes sociales, el restaurante confirmó la versión de Nina Angelo y su novio, informando a los comensales que ellos no tenían más que decir sobre la situación que pasó en el lugar y que toda la información que pueden proporcionar ha quedado a manos del FBI por lo que ellos prefieren abstenerse de más comentarios, por respeto a la familia de Petito.

“Sí, podemos confirmar que Gabby y Brian estuvieron en Merry Piglets. No hemos borrado ningún comentario o mensaje en las redes sociales. Las capturas de pantalla que se ven eran mensajes directos a nuestra cuenta y no son públicos. Ya hemos notificado al FBI y están al tanto. Les dejamos hacer su trabajo y respetamos a la familia de Gabby y no tenemos nada más que comentar.”, se lee en la cuenta del restaurante.