Recientemente el equipo forense determinó que el deceso de Petito fue por homicidio, pero los forenses de Wyoming aún no revelan la forma de muerte en lo que aguardan más resultados de la necropsia, por lo que se espera con ansias encontrar el hombre para que rinda su declaración.

Los expertos creen que el joven pudo hacer que “pasara desapercibido” para escapar de su casa en North Port, Florida, a bordo de este autobús Greyhound. El hombre fue reportado como desaparecido por sus padres el 17 de septiembre, le habían dicho a la policía que no sabían de él desde el 13 de septiembre.

Algunos investigadores que siguen de cerca el caso de Brian Laundrie, novio de Gabby Petito, están convencidos de que el hombre “se escapó en el autobús Greyhound” mientras otros piensan que está en Appalachian Trail, de acuerdo a información del portal de noticias The Sun .

Pero además, el investigador indica que toda la información recabada hasta el momento, apunta a que el hombre tomó la ruta de senderismo de los Apalaches. Y dijo lo siguiente sobre eso: "Él ha estado allí antes. Es muy joven. No es un criminal experimentado".

Duane Chapman, mejor conocido como Dog the Bounty Hunter fue uno de los que se unió a la ‘cacería’ del fugitivo e incluso lanzó una promeso, dijo que se compromete a atraparlo antes de noviembre, cumpleaños del sospechoso, por lo que meterá acelerador para lograrlo, ahora que sale la pista de que se fue en un autobús Greyhound.

Y vaticinó: "Él hará lo que debería hacer. No puede quedarse de compras y robar, y quedarse en moteles baratos o robar a la gente como mucha gente a la que persigo. Este niño es un amante de la naturaleza, así que creo que fue, de nuevo, a un lugar donde se siente cómodo al aire libre".

Ante esto otro más dijo: "Autobús Greyhound en la primera semana y habría pasado desapercibido". Hasta el momento la empresa no ha dicho nada al respecto, pese a que varios medios han buscado una respuesta a los cuestionamientos de este caso que ha llamado la atención de todo el país.

Durante estos días, la policía ha buscado en la reserva Carlton de 25,000 acres para Laundrie, pero no ha logrado dar con él. Sin embargo, en las redes, un usuario de Reddit especuló: “Creo que está en una ciudad mediana en algún lugar del este. Cleveland, Pittsburgh, Columbus, Buffalo, etc. Tomó un Greyhound desde Florida”.

Por su parte, Dog se unió a la búsqueda para hallar Brian Laundrie, desde el sábado alentaba a los estadounidenses con información a llamar al cazarrecompensas al 833-TELLDOG. Hasta el momento no se sabe nada de él, pero confían en poder hallarlo muy pronto.

Sin embargo, la policía tiene claro una línea de investigación. Josh Taylor, del Departamento de Policía de North Port, le dijo a Fox: “El FBI ahora está liderando la búsqueda. Me han dicho que se reducirá y se enfocará en función de la inteligencia. Es de esperar que el agua disminuya en áreas de difícil acceso actualmente”.

Como se recordará, la pareja hizo publicaciones en internet sobre su viaje en una vagoneta Ford blanca. Tuvieron un altercado físico el 12 de agosto en Moab, Utah, debido al cual la policía acudió por un posible caso de violencia doméstica. A fin de cuentas, la policía decidió separar a la pareja esa noche. No se presentaron cargos ni se reportaron heridas graves.

Sus padres reportaron la desaparición de Petito el 11 de septiembre, después de que no respondió a sus llamadas telefónicas y mensajes de texto durante varios días, mientras visitaba parques nacionales junto a Brian Laundrie en el oeste del país, en lo que parecía un viaje normal.

Muchas familias y activistas por las personas no blancas desaparecidas están satisfechos de que la atención dada a la desaparición de Petito. Creen que eso ha ayudado a descubrir pistas que muy probablemente llevaron al trágico hallazgo de su cuerpo y se duelen junto con la familia, pero algunos cuestionan por qué el foco público, tan importante para encontrar a personas desaparecidas, ha dejado otros casos como los suros, cubiertos de incertidumbre.

Novio de Gabby Petito: CASO

“Me hubiera gustado ver esa premura, esos esfuerzos, para encontrar a mi tía más pronto. Eso todo lo que deseo”, dijo Warren, que vive en Utah, uno de varios estados por los que Petito y su novio Brian Laundrie pasaron en su travesía.

“Alguien desaparece cada día… de una comunidad tribal “, dijo Lynnette Grey Bull, que es de las etnias Hunkpapa Lakota y Arapaho y dirige la organización Not Our Native Daughters (No nuestras hijas originarias). Más de 700 personas indígenas desaparecieron en Wyoming entre 2011 y 2020 y alrededor de 20% de esos casos seguían sin resolverse tras un mes. Esa tasa es el doble que la de la población blanca, dice el reporte.